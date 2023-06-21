李家超：社會已全面復常　接下來將帶領本港再展光彩

行政長官李家超今日（6月21日）出席2022年傑出領袖選舉頒獎典禮，致辭時分享就任特首接近一年的感受。他指去年就任時，香港還未走出疫情陰霾，他體會到果斷和有效的抗疫決策對整個社會福祉的重要性，上任首月就成立了新的抗疫指揮架構。今日香港已經全面復常，接下來的挑戰是帶領香港再展光彩。



李家超致辭時稱，去年在上任第一個月，就成立了新的抗疫指揮架構，從頂層設計明確抗疫工作的領導、協調和分工，並制定了抗疫理念：思維要創新、決定要果斷、執行要到位、精神要團結，堅持不走回頭路。大家現在走出了疫情。今日香港已經全面復常，與內地實現全面通關，與世界全面接軌。接下來的挑戰是帶領這顆東方之珠再展光彩，要領導香港實現新飛躍。

「融入國家發展大局督導組」以「一加三」體系提升領導力

他表示，在推動香港積極貢獻國家實現高質量發展這項重點工作上，他成立了「融入國家發展大局督導組」。這個新體系由他擔任組長，三位司長擔任副組長，新體系將原本由一人領導提升為「一加三」領導，將領導力提升三倍。

強化行政主導 發揮「愛國者治港」更大力量

李家超指出，香港正處於由治及興的關鍵期，行政主導和「愛國者治港」必須發揮積極和帶領作用，制訂和通過有效的政策，確保香港可以追回過去因疫情而損失的時間、因立法會過往以「拉布」癱瘓和拖垮施政所浪費的時間。因此，本屆政府積極強化行政主導，並著力建造和發揮「愛國者治港」的更大力量，積極推進行政、立法良性溝通和互動。

鼓勵社會各界領袖積極推出七一優惠

他又指出，昨日公布政府和公營機構會在七一提供多項優惠和活動，讓市民共慶回歸，社會反應不錯，他鼓勵社會各界領袖積極舉辦不同的七一慶祝活動和推出七一優惠。