李家超：香港不只是內地和國際的接線生　下站訪問星馬等東盟國家

特首李家超6月21日受訪時稱，香港是連通內地和國際不同城市最好的地方，除了是超級聯絡人，在扮演聯繫角色時，自身也是在增值，並不只是接線生。 他又透露，下一站的外訪目的地，會是新加坡、馬來西亞、印尼等東盟國家。



李家超接受《中通社》專訪時表示，香港發揮連通內地和國際橋樑角色，一直做得很好；香港通過提供專業服務，幫助解決問題，所以香港「不只是接線生」，不只是聯繫功能，在過程中香港也會自我增值，香港在這方面享譽國際，獲得極佳口碑。

招攬優質人才 5個月內批出4.9萬人

當香港走出疫情陰霾後，李家超首要思考如何振興經濟，而發展經濟首先要有足夠人才。他坦承，香港在疫情後損失很多優質人才，他在施政報告中提出要招攬35,000名海外優質人才。在5個月之內，批准的申請已經有49,000人，平均每月10,000，一年就有120,000人，超出3倍的指標，但他關注上升趨勢能否延續。

感激一位市民意見 促成取消優才申請配額

李家超表示，香港原來的優才計劃，每年大概2,000人左右，但他諮詢市民時發現申請者踴躍，遠不止此數目。因此決定取消申請配額，之後申請人超過10,000。「可以達到這麼大幅度的效果，我好多謝這位市民的意見。」他又強調，要做好配套措施，吸引新的投資者、創業者來港，幫助他們在香港落地生根，包括提供良好居住環境，以及教育、醫療輔助等配套。

上次赴曼谷出席APEC 與東盟領導建立了溝通

另外，李家超去年7月上任後，主動積極外訪，首站到了泰國曼谷。他指下一站也會是東盟國家，因為東盟是香港最近的夥伴，而且東盟經濟增長比其他地方優勝。 此外，香港和東盟國家關係好，疫情後的合作也很正面。所以下一站會去東盟幾個與香港有較為緊密合作關係的地方，例如新加坡、馬來西亞、印尼。他又稱，上次去曼谷出席APEC時與相關領導建立了溝通，希望鞏固大家的關係。