譚耀宗稱中間派不存在　麥美娟：相信絕大部分港人愛國愛港

全國港澳研究會副會長譚耀宗昨日表示，香港只有愛國愛港和反中亂港派，已無中間派。民政及青年事務局局長麥美娟出席公開活動後指，黑暴讓社會看到什麼人破壞香港治安和安寧，和外國勢力如何滲透香港和企圖搞出顏色革命，自從國安法實施後，政府有適當的行動和執法人員協助，相信現時絕大部分香港市民都愛國愛港，緊張香港發展，亦視香港為家。



麥美娟出席一個社區聯絡處開幕典禮致辭。（李宇婷攝）

重申關愛隊第三季陸續成立

《2023年區議會（修訂）條例草案》早前完成逐項條文審議，麥美娟出席一個社區聯絡處開幕典禮後表示，感謝立法會議員的支持，和提出非常多項具建設性的建議，條例草案會於下月五日恢復二讀，有信心得到立法會通過後，可逐步開展後續工作。

被問及關愛隊名單的公布日期，麥美娟回應指關愛隊正處於遴選階段，又指理解社會對關愛隊需求和民望很高，重申會預計第三季陸續在十八區成立關愛隊。

麥美娟冀創科力量滲透社區每個角落

麥美娟致辭時指，期待可和立法會和各區區議會議員、各界團體和地區組織等不同單位加強合作，透過不同形式的活動和地區合作增進市民和科技的聯繫，令創科力量滲透社區每個角落，以達到運用科技改善社會的目標。