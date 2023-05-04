楊莉珊｜優化地區治理方案　鞏固「一國兩制」的「最後一公里」

千呼萬喚，完善地區治理方案終於出台。一如外界預料，新方案大幅調低直選議席的比率，但恢復了委任制度，也新增「三會」間接選舉，使區議員的來源更多元化。有聲音批評新方案降低直選比例不利代表民意，但筆者認為優化後的地區治理方案，最亮眼的優點在於可望大幅提升地區行政效率，這比形式上的「投票民主」更有利推動民生改善工程。



來稿作者：楊莉珊



從制度優勢來說，新制度可以強化區議會與特區行政的聯繫性，避免民粹情緒影響地區行政的理性運作，主動吸納各方專才進入地區行政體制，有助鞏固「一國兩制」在香港管治體系當中的「最後一公里」。

行政長官李家超本月2日下午在政府總部向傳媒介紹《完善地區治理建議方案》，強調新方案有三個原則：國家安全必須放在首位、全面落實「愛國者治港」原則，同時充分體現行政主導。這三個原則明確針對2019年後區議會出現的一系列亂象，諸如製造意識形態撕裂，宣講政治口號取代討論民生區務，致令區議會喪失推動地區事務的關鍵功能，甚至成為威脅國家安全的一個平台。

完善地區治理機制有兩個主要動機，包括彌補了原有制度的缺陷和漏洞，將國家安全放在了首位。另外，改革方案堅持了愛國者治港原則，確保剔除反中亂港分子入閘。改革前的區議會主要依靠選舉產生，透過全民一人一票的方式選出大部分區議員，這是一種表面民主的模式，看似民意可以充分展現，但2019的經驗卻告訴大家，區議會選舉成為發洩極端社會情緒的政治擂台，並無法理性發揮推動社區發展的基本功能，而這正是區議會的關鍵初衷。

新的地區行政改革建議方案充分聆聽了社會各界的意見，區議會的功能在改革後將重新回歸基本法規定的職能定位，落實行政主導，可有效提升基層治理效能。一方面保留了區議會名稱和議席數目，並體現了社區的多元化及均衡參與。新方案重申區議會職能及明確諮詢定位，既恢復區域性諮詢組織的定位和職能，亦增強了地區的行政主導，為香港地區治理上奠定了一個重要的基礎。這樣的改革方案進一步完善了特區政府地區治理架構，有利於政府的民生政策具體落實到社區當中，解決好政策執行“最後一公里”問題。

而在區議員產生辦法上，也引入更多人才挑選的機制，既保留了地區直選的民主方式，又重新啟用特首委任制度，將具有地區治理經驗與智慧的社會菁英吸納到區議會架構當中；此外，更透過成員互選的間接選舉形式，吸納地區服務平台(「三會」)的地區民意。多元途徑拔擢人才，既符合區議會非政權性區域組織的性質和定位，也有利於充分發揮基本法賦予的諮詢服務職能，從長遠來說，也有助逐步優化香港的民主進程，符合基本法要求。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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