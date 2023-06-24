湯家驊：2019年一國兩制「差啲冇咗」　呼籲珍惜及讓其延續

香港政治及行政學苑與香港大學專業進修學院合辦的「資深行政人員文憑《政治領袖》」第五屆課程今日（24日）舉行畢業典禮。行會成員湯家驊致辭指，學苑成立6年，但課程在2019年曾經停辦，當時香港受到最大衝擊，他形容一國兩制於當年「差啲冇咗」。



行會成員湯家驊致辭指，2019年香港受到最大衝擊，一國兩制於當年「差啲冇咗」。（馮子健攝）

2019年對港有意義 認為中央十分忍讓

湯家驊指，2019年對香港而言是有意義的年份，指當時有市民指特區政府軟弱無力，質疑為何不處理街上暴行。他認為當時特區如稍有不慎，一國兩制就會蕩然無存，難以想像如有警察殉職，會造成甚麼後果。

他表示中央已經十分忍讓，深圳河對面已經有足夠軍力來港鎮壓。不過，他表示如果鎮壓，則難以對外宣傳一國兩制，認為一國兩制如生命般脆弱，呼籲珍惜、盡能力讓其延續。他指網上虛假資訊很多，課程最重要是以真實原則、事實講解，讓學員容易在政治層面洞悉是非，才不會被人帶入誤導，又強調「送中」兩個字，險些破壞香港。

對於粉嶺高球場政府堅持用於建屋。湯家驊指要符合城規會的條件，尊重城規會。有聲音指會影響高球發展，他指很多人不明白高球場很多重要條件滿足，才可以舉辦賽事，不是每個球道長短均符合國際標準，多元社會要有要合理平衡。

遊行表達意見都有批評

對於特首李家超指七一不要製造不良氣氛，而七一有人申請遊行。他指沒有規定一定要良好氣氛，遊行表達意見都有批評，在香港多元社會遊行要符合法律要求，冀申請者、警方都按法律精神處理。

至於譚耀宗昨日指再無中間派，湯家驊指不喜歡口舌之爭，但體制只允許愛國者參與是沒有問題，不過認為沒有政治取態其實屬於中間派，認為譚的言論不是中央意思，呼籲大家討論前不要誤解譚耀宗意思。

他又稱，民主思路過去選舉有取得提名，證明政治理念被接受，而民主思路會否參選區議會則是另一個問題。