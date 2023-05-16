雙屍命案｜吳傑莊：樂齡科技欠普及成樽頸　促向全港長者派平安鐘

美孚新邨日前（5月14日）揭發照顧者雙屍命案，86歲患有心臟病的父親，以及59歲因嚴重糖尿病而被截肢的女兒，分別伏屍在櫈上和床上。悲劇不斷重演，樂齡科技是否可成為救生圈？



本身從事創科的選委界立法會議員吳傑莊建議，政府向全港獨居長者派發平安鐘，同時擔任領導角色，教導社工及院舍職員善用樂齡科技，否則政府再多撥款發展相關技術也好，最終也變成「買一堆嘢返嚟，當玩具玩一陣」。



推廣、安裝人手不足 院舍無錢維護、員工不懂操作

吳傑莊認為，樂齡科技在長者生活中扮演重要角色，但坦言香港仍未普及應用樂齡科技。他以家用離床及跌倒警報系統、生命徵象感應器、綜合臥床監控系統等偵測器為例，指香港有不少中小企推出這類產品，但缺乏平台及人手協助中小企到不同家庭安裝產品。即使政府撥款資助院舍購買這類產品，最終又會因為院舍員工不懂得如何操作，及院舍無資金支付產品維護費用，產品最終只能被閒置，英雄無用武之地。

他質疑政府時常「分頭行事」，「創科方面就畀錢佢（企業）研發，社福就畀錢佢（長者及院舍）買嘢（樂齡科技產品），但無個共同目標係令長者生活有尊嚴，無政策指引。」

建議子女為獨居父母裝偵測器 檢測危險情況

吳傑莊建議，建議政府向獨居長者免費派發平安鐘，讓他們在危急時機仍可找到方法向可靠的人求助，不至於失救至死。他又建議子女可為獨居父母安裝偵測器，「放部Cam（攝像機）喺到唔一定會侵犯私隱，有好多都係detect（偵測）佢（長者）嘅motion（動作）。」他又提到科學園將組織青年成立「樂齡大使」，到不同院舍教導職員正確使用科技，期望這風氣及活動可推廣至全港更多院舍。

香港未能用ChatGPT及Bard 吳：要追求「咩都用到」

提到微軟的ChatGPT及Google最新推出Bard聊天機械人熱爆全球，惟香港成為少數被排除在外的地區，吳傑莊坦言這會影響香港作為國際創科中心的形象，指香港要追求「咩都用到」。不過他指，Google「打開門做生意，唔鍾意賣比你就係可以唔賣比你㗎，又無法例規定」，故他認為港府要更積極與Google溝通，保持良好關係。