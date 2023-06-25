AI翻譯新民黨主席竟變劉慧卿？葉劉：充斥政治偏見｜政壇諸事町

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT節省文書時間，新民黨亦試用ChatGPT以翻譯中文新聞稿至英文版本，不過該黨主席、行會召集人葉劉淑儀今日（25日）在社交平台發帖斥ChatGPT翻譯結果錯漏百出，包括將新民黨主席葉劉淑儀誤譯成前民主黨主席劉慧卿、民政及青年事務局局長變成「徐英偉小姐」等。



葉劉淑儀認為，AI的資料庫來源主要來自西方傳媒，直言：「目中似乎並無建制派，實在十分可笑及充滿政治偏見！」



葉劉淑儀指，該黨的立法會議員何敬康的東區辦事處昨日（24日）舉行開幕典禮，該黨試用ChatGPT協助將新聞稿翻譯成英文版本，不過翻譯結果錯漏百出，令人啼笑皆非。

她舉例指，ChatGPT誤將人大常委李慧琼譯作為現屆行政會議召集人、新民黨誤譯成民主黨、新民黨主席葉劉淑儀誤譯成前民主黨主席劉慧卿，部分更出現未更新的資料，包括勞福局局長仍是羅致光、民政及青年事務局局長為更加「錯上錯」，出現「徐英偉小姐」，唯一正確詮譯的只有發展局局長寗漢豪。

葉劉淑儀指，「餵食」ChatGPT的資料庫不但未有更新至最新版本，大部分原材料更明顯來自西方傳媒，對香港政壇及政治人物毫無認識，直言：「目中似乎並無建制派，實在十分可笑及充滿政治偏見」。