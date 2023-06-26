港島大停電｜議員要求起訴港燈　機電署：要數月蒐證再決定檢控

港島區今年4月大停電，環境事務委員會今日（26日）召開會議檢討有關事故。有議員關注港燈為何繼續保留引發本次事故的後備電纜，亦有議員要求當局起訴港燈。



▼ 4月19日港島多區停電情況 ▼



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港燈輸配電科總經理葉崇泰提到，港燈現時已就引發是次事故的後備電纜以及另外3條後備電纜增加詳細標籤，並更新系統電路圖。經民聯立法會議員盧偉國質疑為何港燈仍保留這4條後備電纜，認為應該封鎖以免再次引發事故。港燈營運董事鄭祖瀛回應，後備電纜的開關自2009年已上鎖，惟事故前因需要大規模維修開關而解鎖。他又指，保留後備電纜將便於修復鄰近的電纜電路，以及為未來可能輸入零碳電力而改造電網作準備。

9月底前檢視全港近萬個後備電纜開關掣

實政圓桌立法會議員田北辰關注港燈會否為全港近萬個開關掣增加標籤，包括輸電及配電系統。港燈營運董事鄭祖瀛回應，將於9月底前重新檢視一次。

另外，田北辰提及現時獎罰機制下港燈只要全年停電平均時間少於70分鐘便可獲取獎金，質問政府是否代表若今年港燈再沒有任何事故，便可因為這次事故以得到「打賞」。環境及生態局局長謝展寰表示這次事故確實不合乎市民期望，建議港燈作為對社會有責任的企業，應考慮將獎金回饋市民，亦會於未來的中期檢討作出審視。

民建聯立法會議員梁熙指是次事故絕對是「人為錯誤」，質疑港燈已經違反電力條例第12條，詢問當局會否起訴港燈，並要求當局追究到底。機電工程署署長彭耀雄指目前正進一步調查，仍需數月蒐證以決定是否檢控，而一旦定罪相關管理人員將會面臨罰款以及監禁。