港島大停電｜駁錯後備電纜竟無標示無資料　議員：講唔通、唔理解

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電48分鐘，港燈於事件發生後逾40小時、即周四（20日）晚上10時見記者，交代初步調查結果，承認有工程人員在數碼港變電站進行維修時，駁錯後備電纜引發短路並觸及保護系統，而該條後備電纜已在系統中10多年，但現場竟然無標示、且工程人員使用的電路資料亦無該條電纜。



工聯會立法會議員郭偉強批評事件「講唔通、唔能理解、不能接受」，認為完全因屬港燈公司紀錄不全及不完善引起，「電呢樣嘢好重要，好難想像會無mark低（後備電纜）！」他認為港燈應主動放棄《管制計劃協議》的獎賞，並大方向受影響用戶作出適量賠償。民建聯梁熙批港燈回應十分遲緩並且有隱瞞，令人失望。



▼ 4月20日 港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼



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港燈周四晚上見記者交代事件，承認駁錯的後備電纜是在早年做電網改善工程後變成後備，經過10多年均接駁在系統上，但不通電，現場亦無標示有後備電纜，工程人員使用的電路資料更無後備電纜，現場調試程序亦無涵蓋處理該電纜方法，故調試中意外令該電纜通電，引起短路。

郭偉強表示，事件「完全講唔通」，認為雖然事隔十多年，但數碼港變電站一直由港燈獨家營運、一手包辦，難以理解工程人員的電路圖紙會不清晰。他又說，「個同事（涉事工程人員）都幾冤枉，完全係港燈紀錄管理不全、不完善，電呢樣嘢好重要，好難想像會無mark低（後備電纜）！」

他又說，據港燈所指，站內仍有另一條無標示的後備電纜，要求港燈要作全面檢查，包括在其他變電站是否會有同類情況發生，「要搵到邊度出錯？仲有無其他？」他認為港燈事隔逾40小時才公布涉及駁錯電纜，認為回應太慢，「唔夠專業定咩問題？要講清楚。」

▼ 港島多區停電情況 ▼



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根據港燈與政府簽署的《管制計劃協議》，停電後在70分鐘內恢復供電，會有獎償，即使是人為錯誤亦無影響。郭偉強認為，港燈今日回應「似乎未準備好點答」，但強調對方是老牌公司，「應該大方啲，都承認錯誤，唔應該收獎償，同應該回饋用家。」

民建聯立法會港島東議員梁熙則認為，港燈的回應十分遲緩並且有隱瞞，批評事發後港燈先以電壓驟減，及後更改為設備故障，到今晚修正為錯誤接駁，數次改變說法，「其實事件很簡單就是人為錯誤，不理解港燈要在公眾多番施壓下才透露真相，使人失望。」

梁熙又說，工程人員使用資料不全電路資料肇禍，屬於低級錯誤，「完全不能接受」，又指有關電纜過去十多年皆為後備電纜，檔案卻沒有因而更新，讓人感到費解，認為港燈必需盡快深入調查事件，包括事件涉及嚴重人為錯誤抑或系統性問題，並盡快檢視維修保養程序是否出現漏洞，確保不再出現同類事件。

他續稱，已去信立法會環境事務委員會，要求盡快安排討論有關事項，讓港燈向議會及公眾作更詳盡的交代。