李家超回顧「由治及興」的開啟之年　展望來年談三大堅持

新一屆政府將於本周六（7月1日）施政一周年，特首李家超今日（25日）在報章撰文，回顧政府這一年的工作，形容是香港「由治及興」新局面的全面開啟之年，強調政府帶領社會各界全力拼經濟、拼發展。



另外，李家超亦展望來年，指自己有三個堅持，分別是堅持繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」方針；堅持更好地為市民謀幸福，為香港謀發展，讓大家分享成果；以及堅持加大力度說好香港故事，在國際舞台發揮所長。他揚言：「相信香港必定會大有可為、葉茂枝榮、風光無限！」



特首李家超今日（25日）在報章撰文，回顧政府這一年的工作，形容是香港「由治及興」新局面的全面開啟之年，強調政府帶領社會各界全力拼經濟、拼發展。（資料圖片／林靄怡攝）

李家超今日（25日）在報章撰文，表示國家主席習近平去年七一訪港慶祝香港回歸二十五周年時提出「四個必須」、「四點希望」和「青年興，則香港興」，他認為其講話堅定了社會各界對香港發展的信心，亦成為本屆特區政府的施政藍圖。

這一年，是香港「由治及興」新局面的全面開啟之年 李家超

李家超指，這一年是二十大召開後的開局之年，更是香港「由治及興」新局面的全面開啟之年。他指，港府全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅持實行行政主導，落實「愛國者治港」原則，社會和經濟活動全面復常，經濟全面復蘇，政府帶領社會各界全力拼經濟、拼發展、拼競爭力，攜手說好香港故事。

回顧政府年度四大工作

李家超又回顧港府在這一年的施政工作，包括著力提高治理水平，在不同領域完善「治理體系」，應對跨代貧窮、地區環境衞生、公營房屋供應和土地房屋統籌問題的四個工作組取得預期的成績；不斷增強發展動能，港府成立「引進重點企業辦公室」、「人才服務窗口」、「招商引才專組」等，積極招商引資引才，強化自身競爭力；實排解民生憂難，提出「簡約公屋」計劃，同時持續增加公營房屋供應，令一般申請者平均輪候時間較上一季下跌0.2年至5.3年；共同維護和諧穩定，推出《基層醫療健康藍圖》、十八區關愛隊、青年發展藍圖等政策。

李家超談來年三大堅持

至於將迎來香港回歸第二十六周年，李家超指在新階段、新局面上，他有三個堅持。他指，第一，堅持繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，「一國兩制」給予香港最佳的制度保障，確保香港繁榮穩定，造就香港成為世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市，令香港成為內地與世界各地之間無可替代的聯繫橋樑和平台。他強調，未來要讓「一國兩制」的創新性、理想性和前瞻性，在行政立法的通力合作下越發明顯。

第二，要堅持更好地為市民謀幸福，為香港謀發展，讓大家分享成果。李家超重申要「以結果為目標」，很開心看到現在有些措施已經開始結果，甚至我們已經能預視到好的結果。不過他指，「謀幸福」和「謀發展」是一項持續和長遠的大工程，永遠沒有最好，只有更好，必須持續加倍努力。

最後，他指會堅持加大力度說好香港故事，在國際舞台發揮所長。世界大變，不進則退。我們必須持續鞏固香港國際金融、貿易、航運中心地位，發展創科、文化藝術等新興優勢。

李家超最後重申，港府會務求與市民一起追時間、追結果、追前列，共同建設一個安居樂業、更美好的香港。