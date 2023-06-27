紫荊黨代表團訪問美國　與著名智庫交流中美關係等議題

香港紫荊黨代表團日前抵達華盛頓訪問，是國安法實施後訪美的首個香港政團。在華盛頓期間，代表團除與美國國務院港澳事務部門負責人會晤，也拜訪了美國著名智庫，由黨主席李山博士率隊與亞洲協會政策研究所、布魯金斯學會的專家和學者就當前複雜的國際局勢、中美關係、香港與美國關係等議題進行研討交流。



美國前貿易副代表、亞洲協會政策研究所副主席溫蒂・卡特勒（Wendy Cutler），瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所前所長、亞洲協會政策研究所中國研究中心執行主任、國際知名安全事務專家季北慈（Bates Gill），布魯金斯學會約翰・桑頓中國中心主任、外交政策項目資深研究員李成等參加了座談會。

與會專家： 與華保持距離成為美國兩黨共識

美國智庫專家和學者們表示，中美關係發生天翻地覆的變化，與中國保持一定距離成為美國共和黨與民主黨的共識；美國政府對中國經濟和軍事實力的迅速增長感到擔憂，「中國威脅論」被廣泛接受；美國持續約半個世紀的對華接觸政策已經終結，中美兩國需要通過溝通和互動探索新的雙邊交往模式；美國政府內有許多人主張與中國經濟和科技脫鉤，但這一過程漫長曲折，在現實中執行難度非常大；香港在中美關係中繼續扮演重要的橋樑作用。

料北約不會在東亞設立軍事基地

美方專家和學者還表示，北約不會在東亞設立軍事基地，但會繼續就中國問題公開發表意見，並保留在日本、韓國的北約網路防禦合作中心；美國政府不支持台灣獨立，不希望改變台海兩岸現狀，中美之間發生直接軍事衝突的概率較小。

紫荊黨代表：中美宜探索新相處模式

紫荊黨代表團指出，中美是世界上最大的兩個經濟體，並且同為核大國，因此世界需要健康穩定的中美關係；中美雙方需要保持高層對話和有效溝通，也需要大力推進民間交流，防止兩國出現社會層面的廣泛對抗；中美社會緊密的經濟貿易合作、科學技術交流有助於穩定雙邊關係，發展兩國共同利益；香港國安法的宗旨是維護國家主權、安全和發展利益，從長遠來看，國安法有助於改善和擴大香港和美國之間的經貿、人文交流。

紫荊黨執行委員、政策研究院院長伍俊飛博士認為，在美國對華接觸政策終結後，中美兩國宜採取理性務實態度，積極探索新的相處模式。為借鑑美國對華接觸時代的經驗，避免東西方冷戰時代的錯誤，未來中美確立平行交叉關係是一種可實際操作的選擇，即尊重對方不同的社會制度、政治制度和價值觀，在這些領域平行發；在經濟、金融、貿易、科技等方面深化合作，在這些領域交叉發展，相互滲透，互利共贏；而為實現這一目標，兩國首先需要行動起來，建立降低風險和管理危機的常設機制。

紫荊黨反對中美經濟、金融和科技脫鉤

紫荊黨金融發展與創新事務召集人王紅欣博士表示，紫荊黨反對中美經濟、金融和科技脫鉤，努力通過民間外交實踐加深香港、中國內地和美國之間的經濟聯繫與科研合作，促進中美和平共處、共同繁榮，此次訪美是一個良好的開端。