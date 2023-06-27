楊何蓓茵指夏寶龍肯定公務員質素　強調不會因空缺降低要求

公務員事務局局長楊何蓓茵正率領逾20名常任秘書長及部門首長到北京研習。她指昨日（26日）下午港澳辦主任夏寶龍與研修團學員進行座談，充份肯定特區公務員的質素。她說，公務員會繼續以民為本，積極為市民做實事，堅定愛國愛港，不負國家期望。



另外，她表示目前公務員逾9%的空缺率是較高，當局正努力招聘，相信隨着踏入「畢業旺季」，應屆大學畢業生投身職場，下半年空缺率會降低。但她強調，政府不會因空缺率高而降低公務員隊伍的要求。



楊何蓓茵(資料圖片/林靄怡攝)

楊何蓓茵指，夏寶龍「勉勵各常任秘書長及部門首長要不懼困難、果敢創新，全力支持行政長官施政。」她又引述夏寶龍提到，在座都是特區政府公務員隊伍之中最高層級的官員，施政之中有重要角色。楊何蓓茵說，公務員會積極以民為本，積極為市民做實事，亦會為其他層級公務員做好榜樣，堅定愛國愛港、不負國家期望。

她提到，港澳辦副主任王靈桂昨日亦為研修團講課，主題是中國式現代化，講解國家從建國到「二十大」的現代化進程，讓學員看到中國在現代化進程中，行出獨特及符合中國國情的道路，亦了解國家未來的發展目標。

《愛國主義教育法》草案首次提請人大常委會審議，對包括港澳台在內的群體作出針對性規定。楊何蓓茵回應指，特區政府自成立公務員學院以來，一直非常注重培養公務員忠於國家、特區政府及工作心態，未來亦會繼續加強公務員對國家發展和重要政策的認識。

學員之後會轉到浙江考察，了解當地達致共同富裕的例子，以及如何在生態保育和發展經濟之間取得平衡。