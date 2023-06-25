放寬大學三年級生投考人數增加　楊何蓓茵：公務員絕無意輸入外勞

公務員事務局局長楊何蓓茵今早（25日）率領20多名常任秘書長及部門首長前往北京和浙江省，將拜會國務院港澳辦，出席座談及參加研修講課。她出發前表示，本月初有數個職系放寬投考資格至大學三年級學生的措施開始後，包括紀律部隊在內的職位，投考人數比以往為多。

對於有意見認為政府應為公務員輸入外勞，楊何蓓茵強調，根據基本法，香港公務員必須是香港永久居民，因此特區政府絕對無意在這方面輸入外勞。



港澳辦為考察團講課

楊何蓓茵在機場出發時表示，很高興能夠與超過20位特區政府裏最高級的公務員，包括常任秘書長和部門首長，踏上一個學習之旅，啓程到北京先在國家行政學院研修，然後去浙江省考察，看一些農村地方治理和他們一些共同富裕的例子，怎樣利用農村環境去做好農村經濟，令農村能達到富裕的階段，亦會參觀杭州亞運會的一些場館，看看預備工夫。

她表示，在北京會拜會國務院港澳辦，會和港澳辦官員有座談，對方會為考察團講課。她希望此行參與的公務員都能夠滿載而歸，取得內地豐富的經驗，取得寶貴的知識回來豐富特區政府的工作。

放寬大學三年級生投考公務員求職者眾

特區政府由本月起，所有職位若入職要求為學士學位或更高學歷，以四年制學士學位課程而言，在新學年升讀大學三年級或正在就讀大學三年級的學生均可申請，毋須等至大學畢業。楊何蓓茵表示，自開放資格給大學三年級學生投考公務員以來，有數個職系已立刻放寬可以投考的資格，包括紀律部隊的數個職系的投考人數都較以往多，暫時還未有很詳細分析，但相信這項措施無論讓政府網羅人才，還是讓有志服務香港的青年，早日得到一個比較確實的前景都是有幫助，相信未來對於政府人手規劃是絕對有用。

▼6月6日 楊何蓓茵就公務員加薪方案會見傳媒▼



基本法規定公務員要是香港永久居民

立法會選委界議員管浩鳴早前提議，部份公務員技術職系要輸入外勞，既然內地招聘港人擔任公職員，香港應「調轉頭」讓內地人來港做公務員。被問及此行會否談及輸入外勞時，楊何蓓茵強調，《基本法》第99條規定一定要香港永久居民才可以擔任公務員的職位，所以對於公務員職位來說，絕對無意輸入外勞。

至於公務員加薪的撥款方面，她相信在立法會財務委員會休會前，是可以在財委會進行討論。

楊何蓓茵更新社交平台帖文，表示今次率團考察心情既興奮又緊張，因為她首次以團長身份率領研修及考察團，感到責任重大，希望各方面安排都做到盡善盡美。她指常秘及部門首長研修及考察團一般於年底舉行，由於內地培訓全面停頓了三年後希望能盡早成行，經過與有關方面商討後作出今次安排，反映國家對特區最高級公務員的高度重視，常秘及部門首長的熱烈參與，也反映他們對於持續學習的積極性。