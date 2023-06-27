盧偉國發展會上關注啟德鐵路遭打斷　謝偉銓：去交通事務委員會啦

前啟德機場北面停機坪將改建成休憩用地。立法會發展事務委員會今日（27日）舉行會議，工程界立法會議員盧偉國關注啟德環保交通系統發展，質疑政府「做咗咁多場大龍鳳，最終又無咗件事」，會上因此擾攘一輪，委員會主席謝偉銓開聲叫停：「盧議員，你都講咗好多交通嘅問題，呢個係發展（委員會）……你應該去交通事務委員會。」



另外，選委界立法會議員林筱魯關注啟德休憩用地的乘涼座位是否充足，謝偉銓又建議當局可在遮陰蓋上加設太陽能板及風扇。



前啟德機場北面停機坪將會興建一個休憩用地。（資料圖片）

前啟德機場北面停機坪將改建成休憩用地，將提供主題園景區、多用途區、觀景台、行人及單車使用者共用的共融通道等。盧偉國表示，啟德的休憩區鄰近政府設施、學校及碼頭等，認為該區是九龍重要的發展區之一，故交通設施對該區的發展及完整度十分重要。

盧偉國表示，早年政府提出啟德方案時，已提出加入環保鐵路連接系統，他未加入立法會前亦曾以專業人士的身份向政府提供啟德興建鐵路的意見，惟多年過去，「做咗咁多場大龍鳳」，方案卻遲遲未實現，不過最近因立法會與特首一同到大灣區考察雲巴，故重提相關意見，期望大眾重新關注啟德環保鐵路的發展。

盧偉國話音未落，即被謝偉銓打斷說話：「盧議員，你都講咗好多交通嘅問題，呢個係發展（委員會），你應該去交通事務委員會！」其後二人爭論：「發展唔可以無交通」、「請佢答一答」、「畀返啲時間畀其他人」。一輪擾攘後，土木工程拓展署東拓展處處長梁中立表示，政府會繼續審視世界各地的綠色交通。

林筱魯則關注，當局有否預留足夠的避雨、避太陽的座位及設施，以及休憩用地綠化系統的工程進度時間表。發展局副秘書長黃恩諾表示，整體來看，啟德的休憩用地共有350個座位提供予市民，當中160個有遮陰設備，包括座位建有上蓋及興建在大樹下。至於綠化系統的時間表，黃恩諾表示，休憩用地佔地100公頃，當中19%完成，包括海濱花園、行人區、空中花園，強調未來會繼續推進計劃至車站廣場第二期、「啟德大本型」、宋皇臺花園等。謝偉銓補充，建議當局在椅子上加設太陽能板同時連接風扇，善用清潔能源。