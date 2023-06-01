運輸局重新檢視啟德居民集體運輸系統訴求　東九龍線年中公布方案

戣啟德發展多年，規劃不斷出現變化，去年以成本昂貴等原因擱置單軌鐵路，早前公布簡約公屋其中一個選址在啟德世運道，令居民再度關注區內交通。運輸及物流局今日（1日）表示，因應公眾這項訴求，再次檢視集體運輸系統的可行性。

該局副局長廖振新表示，啟德交通採用「多元組合環保連接系統」，能否包含雲巴等捷運方案暫未有時間表，惟相信不會等太久。



▼深圳「雲巴」服務情況▼



2020年施政報告宣布以「多元組合模式的環保連接系統」取代研究多年的啟德單軌鐵路。運輸及物流局副局長廖振新今日（1日）在傳媒午宴後表示，自從啟德擱置單軌鐵路後，公眾有「好多聲音」，尤其前陣子公布簡約公屋其一選址在該區時，有很多人關注啟德的集體運輸系統。他表示，「我們針對這些意見，做一些檢討、檢視下。」

「多元組合」運輸要陸續推進

他強調，啟德現時安排的公共交通有巴士，載客量是夠用，能滿足到「跑道上」居民或將來商業發展的需求，但他承認巴士作為路面交通，服務水平並無集體運輸服務那麼高水平，當政府考慮是否採用集體運輸系統時，要視乎營運成本及收益，坦言如果計數發現要「長蝕」的話，在香港是辦不到。就如單軌否決亦是這些因素，是以有指雲巴系統的成本是每公里1億元，政府會直接向該公司索取營運數據。

廖振新早前曾考察雲巴的捷運系統，但強調亦有跟其他交通公司作交流，看清楚相關的技術，當認為「有得做」就會公布採用什麼方案，現時未有時間表，但亦表明「唔會耐」，因為「多元組合模式的環保連接系統」是要陸續推進，「始終要有個答案」。

東九龍線必考慮「四順」

運輸及物流局局長林世雄在同一場合表示，考察過雲巴的爬坡能力，認同其轉彎能力夠靈活，用六卡、八卡車行駛，可以適應香港作為中低度交通的系統，認同其技術可以考慮，惟同時強調，「唔一定這個牌子」，主要視乎系統的功能性，承載人數、走線、營運和維修等功能。

至於東九龍線，林世雄表示，今年中會完成研究，屆時會向公眾交代。廖振新補充，一定會考慮「四順」的走線，但採用哪個高架無軌捷運系統，則有待屆時公布。

▼5月30日 運輸及物流局局長林世雄就五巴加價會見傳媒▼



盡量協助巴士公司開拓非票務收入

另外，就行政會議本周二通過五巴加價，並准許巴士公司研究開拓非票務收入一事，林世雄表示，像巴士轉車站售賣三文治，涉及幾個部門提供意見，運輸及物流局盡力提供協助，包括研究在某些站設集運箱，方便乘客提貨。至於能否設立巴士加價機制，他就表示，巴士營運與港鐵不同，例如燃油價格對其營運的影響，要找一個大家都認為合理的方案時不能太複雜。