啟德前跑道區海濱種粉花風鈴木　啟德河建河畔公園十足港版河津櫻

啟德海濱陸續落成，成為市民新的打卡熱點。土木工程拓展署的最新文件顯示，啟德前跑道區海濱長廊由私人發展商興建，最新進度設計到鄰近「未來都會公園」的一截，該區將會設有共融兒童遊樂設施和林蔭地帶，沿路會種植粉花風玲木、珍珠合歡等觀賞樹木，相信日後春天開花時，將會成為新的打卡勝地。

另外，啟德河鄰近私樓的一截，亦會發展成「河畔花園」，將會種植河畔植物以培養生態，根據當局的構想圖，啟德河兩旁將會種有一排粉紅色的花樹，設計猶如港版河津櫻，日後市民可在啟德野餐，享受粉紅花雨，情景十分浪漫。



文件顯示，啟德前跑道區東西兩旁各會提供約1公里、由私人發展的公眾海濱長廊，西邊面向維港、東邊則是比較平靜的觀塘避風塘，而今次工程涉及的第4E區2號地盤，位於前跑道區的西北端，連接毗連發展及都會公園臨海部份的海濱長廊。

當局指，第4E區2號地盤的公眾休憩用地將會提供多項設施：

1/ 林蔭地帶

2/ 休憩用的戶外草地

3/ 多用途活動廣場

4/ 共融兒童遊樂設施

5/ 4.5米寬行人專用地帶

6/ 8米寬行人及單車共用的共融通道及單車停放處

7/ 飲水器

8/ 階梯座位區、避雨亭及長椅

啟德前跑道區的私人發展公眾休憩用地，將會種植主題性及季節性觀賞樹。（文件截圖）

預計今年至明年內陸續落成

至於園景設計方面，休憩用地的兩旁均會種植常綠樹木以提供樹蔭，主要樹種為小葉欖仁和杜英，與其他前跑道區海濱長廊相若，以達致設計的連貫性和一致性；而休憩用地亦會種植主題性及季節性觀賞樹，以提升市民的視覺享受，包括：

．杜英

．小葉欖仁

．珍珠合歡

．粉花風鈴木

文件提到，啟德前跑道區海濱長廊的4B區2號地盤早在去年底已開放予公眾使用，預料其餘休憩用地將於今年至明年內陸續落成，並開放使用，而今次提及的第4E區2號則預料會在明年竣工。

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另外，鄰近啟德河休憩用地亦有定案。文件提到，啟德發展區前北面停機坪的啟德車站廣場一期已啟用，而啟德車站廣場二期工程亦已大致完成，故土拓署為多幅毗鄰車站廣場的休憩用地進行了整體的概念設計，包括啟德發展區第2區，以及啟德河兩岸的休憩用地，佔地約1.8公頃，預料最快明年初動工，有望在2026年中大致完成。

啟德河OS3a、OS3b、OS4、OS5區的設計。（文件截圖）

有關休憩用地的設計及擬建設施包括：

啟德發展區第2區的休憩用地OS3a：

．將設有靜態休憩區及主題園景區

位於啟德發展區第2區的休憩用地OS3b、OS4及OS5：

．將設有靜態休憩區、主題園景區、露天廣場／多用途區域、連接啟德車站廣場與毗鄰發展項目出入口的行人通道及供宋皇臺站緊急出口使用的緊急車輛通道

鄰近啟德商業區的OS6區，將會叔有河岸觀景台、活動場地和戶外露天座位等。（文件截圖）

位於啟德河（連接啟德車站廣場和世運道一段）兩岸的休憩用地OS6：

．將設有靜態休憩區、主題園景區、連接啟德河兩岸地下購物街地面出口的接駁橋、沿啟德河西南岸興建的一條供行人和單車使用者共用的共融通道、連接啟德車站的行人通道、露天廣場／多用途區域，及配套設施包括洗手間、儲物室、公園辦事處、保安亭等。

值得注意的是OS6a區，兩旁為一系列私樓，包括「啟德1號」、「嘉匯」、「龍譽」、「尚．珒溋」和「Monaco」等。（文件截圖）

位於啟德河（連接啟德車站廣場和承啟道一段）兩岸的休憩用地OS6a：

．將設有靜態休憩區、主題園景區、連接啟德河兩岸的接駁橋、沿啟德河西南岸興建的一條供行人和單車使用者共用的共融通道、連接啟德車站的行人通道、露天廣場／多用途區域，及配套設施包括洗手間、儲物室、公園辦事處、保安亭等。

OS6a區兩旁為一系列私樓，包括「啟德1號」、「嘉匯」、「龍譽」、「尚．珒溋」和「Monaco」等，該處將設有河畔花園，將會種植河畔植物以培養生態，根據當局的構想圖，啟德河兩旁將會種有一排粉紅色的花樹，設計猶如港版河津櫻，除了望河的私樓業主在開花之時，可以大飽眼福，啟德河日後或會成為新的「打卡」熱點。

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