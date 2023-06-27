李家超接受央視訪問談上任一年　強調須警惕紅線下軟對抗

香港回歸26周年紀念日在即，上任近一年的特首李家超6月27日晚接受央視訪問，形容自己過去一年工作繁重，不能怠慢，感到工作意義重大，要積極同時謹慎，因為每個決定都可能會影響700多萬名香港居民，認為考慮措施政策時都要聽意見，確保能呼應市民要求。他特別提醒，要警惕破壞力量在法律紅線下的「軟對抗」行為。



民間有人不希望一國兩制成功

李家超受訪時提到，海外有一些國家對國家並不友善，民間有人針對本港和國家的發展做破壞工作，不希望香港一國兩制成功。他因此要更努力要令一國兩制成功。他表示，雖然社會總體來講是平穩的，也非常安全的。但是破壞力量不會放鬆，政府已感受到有「軟對抗」，試圖藉不同領域的去破壞，所以本港在國家安全方面要警覺也要警惕，不能讓破壞力量得逞，而且破壞力量的「軟對抗」經常在犯法紅線下做的，更加需要警惕。

李家超指出，香港經過3年疫情影響及3年黑暴所帶來時間上的浪費，要追回時間和成果，要追回在世界上的競爭力及排名，希望用最少時間，追回最大的回報。

「港車北上」是本港融入國家發展大局新階段

他認為，香港最近情況不錯，看到市民都比過去更開心、更有希望，7月1日本港將有很多不同的慶祝活動，並有多項公共交工具、娛樂活動免費等優惠向市民提供。他表示，通關以來，首5個月已突破1,000萬旅客大關，而即將在7月1日實施的「港車北上」是本港融入國家發展大局的新階段，強調今次只是開始，希望首階段做到穩妥和安全。

目標推出大量土地和房屋供應

李家超又說，市民特別關心房屋及土地問題，上任後提出就輪候上樓時間「封頂」，推出包括簡約公屋措施，另又提出單位面積「封底」，不可興建少於26平方米。他說相比深圳及上海等城市，本港市民平均居住面積少3至5成，目標是推出大量土地和房屋供應。