沙中線｜判決僅涉機房罰款只有4萬　議員：紅磡站整體問題要跟進

沙中線紅磡站2018年5月底被揭發剪斷鋼筋醜聞後，時隔5年終於首宗涉案案件成立。總承建商禮頓被控違反《建築物條例》，嚴重偏離獲批准圖則，昨日（27日）被判罰4萬元，低於上限100萬元及監禁3年。



多名立法會議員認為，今次只是針對機房的問題，範圍有限，並不是整個紅磡站質素出現剪鋼筋等問題的裁決，相信刑事程序未完。亦有意見認為罪款4萬元的阻嚇力不大。



沙中線紅磡站擴建部份屢爆出工程問題，當中月台層板結構安全最受關注。（資料圖片）

今次裁決涉及一個機房的兩份結構圖，根據第一份圖則鋼筋不得使用連接器，第二份圖則規定連接器應該完全嚙合並扭緊。港鐵工程監督視察機房時，發現底板使用連接器來連接鋼筋，又發現相關的鋼筋未完全或正確扭入連接器。港鐵的工程師發現連接器的固定不完整及不當，拒絕接收工程，並要求禮頓糾正未固定的連接器，又在同日發現底板中澆鑄了混凝土及沒有糾正連接器。

禮頓承認身為註冊建築承建商，嚴重偏離建築物條例批准的圖則。

張欣宇指本次判決並非整個紅磡站質素事件的判決，正追問政府主體工程調查的蒐證進度。（馮子健攝）

張欣宇：主體工程調查已久 正追問政府

身為工程師的立法會議員張欣宇曾於港鐵任職，他指是次判決並非關於紅磡站主體工程的鋼筋問題，而只是附近機房的問題，據他了解涉事範圍只有數百平方呎，故裁判官僅針對機房作出判決。他又稱，本次判決並非整個紅磡站質素事件的判決。

不過，他指已經諮詢法律意見，其實本次形式罰款4萬元後，仍可就事件作民事索償。

張欣宇指紅磡站主體工程，例如剪鋼筋等調查程序、刑事程序未完，但機房事件就應該告一段落。他指出，紅磡站事件已經調查多年，當時報告有部份被遮蓋，今日仍未公開。他批評主體工程調查已久，蒐證進度緩慢，正持續追問政府。

陳恒鑌表示，今次判決的罰款上限為100萬元，而今次僅罰款4萬元，他指阻嚇力不大，普羅市民聽到判決亦會認為不能反映嚴重性。（馮子健攝）

陳恒鑌認為罰4萬未反映嚴重性 料政府有後續

立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌認為，本次是就機房檢控，不跟圖紙施工違反合約而判罰，政府收貨發現問題但與安全無關，故僅是違反設計因此被告。

對於上限可判罰100萬元，而今次僅罰款4萬元，他指阻嚇力不大，普羅市民聽到判決亦會認為不能反映嚴重性。不過，陳指其實紅磡站主體工程未控告，指政府仍就此有後續工作。

他指監工制度有大幅修訂，禮頓現時承接不少政府工程，希望不要再犯錯。

田北辰認為，是次做法會令外界認為政府公共項目的招標，工程承辦商只須跟隨最低安全標準就可贏得招標，對其他落標的承建商並不公平。（陸家輝攝）

田北辰：「主菜」是幾千條鋼筋 政府未講會否提告

實政圓桌田北辰則指，法庭判詞提到涉案範圍細小，無造成人命傷亡，其後安全結構亦未有影響，他對此表示「好有意見」。他提到整個案件的「主菜」應是紅磡站的幾千條鋼筋，惟政府仍未有提及會否提告，最終僅控告不曾聽聞過的製冷機房，指「如果少咗幾千條鋼筋真係穩陣，港鐵唔需要用多20億加固啦」，表示將會於立法會議程跟進。

他又認為，是次做法會令外界認為政府公共項目的招標，工程承辦商只須跟隨最低安全標準就可贏得招標，對其他落標的承建商並不公平，要求政府一定要上訴。