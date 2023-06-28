沙中線醜聞｜僅罰禮頓4萬　「吹哨人」潘焯鴻：聆訊作證付出800萬

沙中線紅磡站2018年5月底被揭發剪斷鋼筋醜聞，總承建商禮頓被控違反《建築物條例》，嚴重偏離獲批准圖則，周二（27日）被判罰4萬元。「吹哨人」中科監察主席潘焯鴻晚上指出，政府改控罪僅指嚴重偏離獲批准圖則，並無細節，較難作出跟進，批評當局「放生」禮頓。



政府事後成立獨立調查委員會調查，花費9,200萬元。潘焯鴻指出，這數字只是事實的一部份，因每一個參與方要自行負責開支，中科興業就獨自承擔了超過800萬元開銷。「我自己又無法進入擁有催谷和問責權力的立法會，紅磡站偷工減料的責任實在難以水落石出！」



▼沙中線工程醜聞一覽▼



+ 6

指政府改控罪致難跟進 質疑放生禮頓

中科監察主席潘焯鴻指出，案件原票控禮頓《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條，當中涉及很多特定要求，如禮頓被定罪將有百多宗指控可以跟進，但最後改控《建築物條例》第40(2A)(b)及(d)條，僅指嚴重偏離獲批准圖則，並無細節，較難作出跟進，認為是「放生」禮頓。

潘焯鴻續指，今次屋宇署的檢控令不少市民誤以為政府已就沙中線的工程醜聞作出檢控，但其實只佔冰山一角，不但拖了近五年才進行審理，更改了控罪。

另外他亦提到警方進行刑事調查及刑事檢控，但至今仍無明顯進展，又透露警方曾將個案轉交律政司，但律政司認為證據不足而未有檢控。他指事發至今五年，對未來會作出檢控的信心亦不大，僅能期望議員可為政府施加壓力，正視檢控工作。

潘焯鴻指檢控僅指嚴重偏離獲批准圖則，並無細節，較難作出跟進。（資料圖片／盧翊銘攝）

批評控罪避重就輕、搬龍門

潘焯鴻在社交平台撰文補充，他指當年中科逼使港鐵、禮頓及政府鑿開石屎檢查，發現30%至38%螺絲帽安裝不合格。當時社會質問政府為何仍未檢控禮頓，到就在2019年「忽然間」政府高調公布檢控禮頓，但實際上只是將整個紅磡站的問題避重就輕、搬龍門和縮窄到一個只有1,400平方呎的機房，「今日的案件並非紅磡站調查發現的數十個刑事和民事問題的總結，而只是冰山一角。」

他解釋指，本來檢控建築物條例第40(2A)(a)(ii)條，是指禮頓沒有按照屋宇署指名的品質管理計劃(Quality Supervision Plan)，妥善安裝螺絲帽；結果禮頓認罪減輕刑罰，但承認的罪行是比較概括的b條，是指沒有按照屋宇署核准圖則施工。

指港鐵用20億修補、獨立調查委員會花9200萬

潘焯鴻表示，港鐵用了20億元和兩年時間進行修補，而報道指政府用了9,200萬元成立獨立調查委員會，但只是事實的一部份,「實際上包括中科興業在內，每一個（獨立調查委員會）參與方自己要負責開支，中科興業就獨自承擔了超過800萬元開銷。」

持續了兩年的法庭鬥爭，中科發現個委員會根本側埋一邊，所以在目標範圍確立證據後，容忍獨立調查委員會糊里糊塗地草草了事！期望各部門的刑事調查能夠承接着￼初步證據、順藤摸瓜，拉人封艇。可惜林鄭月娥和李家超政府都執意避重就輕！我自己又無法進入擁有催谷和問責權力的立法會，紅磡站偷工減料的責任實在難以水落石出！