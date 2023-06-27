沙中線紅磡站機房工程出問題　禮頓建築認偏離圖則　罰款4萬元

港鐵去年通車的沙中綫，其於紅磡站一機房的工程曾發現有問題。屋宇署事後票控總承建商禮頓建築，指其違反《建築物條例》，案件原於今(27日)於九龍城裁判法院開審，禮頓承認經修訂的傳票，指其嚴重偏離圖則。裁判官林子康判刑時指，禮頓作為承建商有社會責任，該工程亦影響到香港人的生活，並指有關控罪最高可判罰款1百萬元。但接納涉案工程範圍小，事件不涉嚴重人命傷亡，並已作出修補，最後判禮頓罰款4萬元。



承認嚴重偏離建築物條例批准的圖則

被告禮頓建築（亞洲）有限公司，原被票控准許或授權工程加入或使用物料時，未按照條例規定的方式應用。禮頓今承認身為註冊建築承建商，嚴重偏離建築物條例批准的圖則。

港鐵沙中線紅磡站屢被揭工程出問題。(資料圖片)

圖則指明鋼筋不得使用連接器

案情指，禮頓是沙中線項目紅磡列車停放處項目的註冊承建商，其合約期為2015年7月17日至2021年3月1日。該工程包括在紅磡列車停放處的VRV機房。該機房底板結構的面積約為131.4平方米（14.6米 x 9米），厚度為0.5米，至少兩份已獲接納的結構圖，均有列明底板建造的加固細節及要求，第一份圖則指明鋼筋不得使用連接器；第二份圖明確規定連接器應該完全嚙合並扭緊。

港鐵監督2017年發現使用連接器未扭好

港鐵工程監督在2017年6月29日視察VRV機房時，發現底板使用連接器來連接鋼筋，又發現相關的鋼筋未完全或正確扭入連接器。同月30日早上，禮頓的工程師與港鐵工程再對機房底板的鋼筋固定工程進行聯合檢查，港鐵的工程師發現連接器的固定不完整及不當，拒絕接收工程，並要求禮頓糾正未固定的連接器，又在同日發現底板中澆鑄了混凝土及沒有糾正連接器。

港鐵曾拒收工程

期後港鐵工程師先後再兩次透過WhatsApp和電郵，告知禮頓的代表，因其連接器固定不完整，拒絕VRV機房底板鋼筋固定工程。及至2019年5月中，建築事務監督從港鐵職員披露下知悉該事件。

屋宇署認為連接器無法充分發揮功能

屋宇署總結構工程師的專家意見認為，VRV機房內未完全組裝的連接器，將無法充分發揮功能，但檢查時發現外部及內部並無結構裂縫、過度變形、旋轉、沉降或損壞，以致影響其穩定性。

求情稱屬技術性問題已作重修

代表禮頓的大律師求情時稱，禮頓在港營運了45年，歷史悠久，這工程屬龐大項目，涉及8000名工人及人員，為期亦逾5年，被告初次干犯相關控罪，加上涉案機房範圍不大，只屬技術性質，禮頓已完成重修。

案件編號：KSC 512088/2020