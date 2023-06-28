逾八成港人未訂立遺囑等「平安三寶」　議員建議於社區免費推廣

本港人口持續老化，有市民會在身體仍然健康時訂立俗稱「平安三寶」的持久授權書、預設醫療指示及遺囑，以免年老時可能因為失智症等未能作出決策而引起爭拗。



選委界立法會議員江玉歡今日（28日）於立法會會議提到，有調查指逾八成港人未訂立「平安三寶」，關注當局過去5年有何宣傳工作，冀政府提供《維持生命治療的預作決定條例草案》相關事宜的進度，以及詢問局方會否設立中央儲存庫保存「平安三寶」文件。



孫玉菡表示，推廣生死議題教育是細水長流。（ 廖雁雄攝）

勞工及福利局局長孫玉菡指，過去5年由醫衞局所作出的預設醫療指示一共有8,032份，持久授權書則有4,012份，而各部關亦有相關推廣工作，例如衞生署已透過網頁推廣生死議題教育，公共圖書館每年會與團體合辦生死教育講座，其中會談及「平安三寶」，另外律政司亦會透過電台宣傳如何使用持久授權書。

今年內提交草案 讓市民訂立預設醫療指示

此外，孫玉菡稱政府現正草擬《維持生命治療的預作決定條例草案》，容許市民以書面訂立預設指示，訂明當自己因罹患疾病並失去行為能力時，可放棄接受維持生命治療，望於今年內提交草案。孫玉菡又指，政府會以慎入易出的原則下，不時檢視及探討提供以電子方式訂立、儲存及撤銷「平安三寶」的可行性。

全港有超過100萬名長者，但每年僅接近1,000人訂立「平安三寶」。（資料圖片/林靄怡攝）

議員關注要醫生律師見證 所費不菲手續耗時

社福界立法會議員狄志遠提到，目前每年僅近千人訂立「平安三寶」，而全港長者人數則逾百萬人，關注局方會否有更突破性的推廣方法。孫玉菡回應指推廣教育應是細水長流，是否訂立「平安三寶」屬市民選擇，望透過目前的宣傳工作逐漸讓社會了解「平安三寶」的好處。

民建聯立法會議員陳永光則表示，市民對「平安三寶」普遍接受度高，惟訂立「平安三寶」須有醫生及律師見證，花費不菲，而手續繁瑣且費時，關注當局會否於社區設立免費訂立「平安三寶」的活動。孫玉菡回應指，會盡量與律師及醫生等專業團體合作於社區協助市民，以及舉行講座進行推廣。