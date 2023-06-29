專訪｜基本法委員會李浩然：沙特擬設特區、關注「一國兩制」實踐

第六屆香港基本法委員會委員昨日（28日）接受任命後，隨即召開首次會議。作為委員會新人的立法會議員李浩然向《香港01》講述個人未來工作重點時指，研究「一國兩制」與《基本法》廿多年，期望可以把實踐經驗總結，以此為基礎整合新的應用理論。他又透露，疫情前，沙特阿拉伯有意設立可突破伊斯蘭法規的經濟特區，故極關注「一國兩制」的實踐。



新一屆基本法委員會首次會議主要商討未來工作重點，期望工作不止聚焦《基本法》，要更多關心憲法和推廣法治教育。



李浩然（左）獲趙樂際頒發任命狀（央視新聞截圖）

本星期六便是香港回歸祖國26周年，李浩然指，即香港實行「一國兩制」與《基本法》26年，不少國家關注「一國兩制」的運行。他透露，疫情爆發前，他曾到沙特阿拉伯介紹「一國兩制」運作，當地對此深感興趣，因當地籌劃設經濟特區突破伊斯蘭法規限。因此，他認為把「一國兩制」與《基本法》踐行的經驗總結，並以此為基礎發掘新的應用理論，可以為其他國家或地區提供參考。

此外，他強調「一國兩制」具有生命力，可因應社會、經濟、民生的發展有所演變，他以香港加強與大灣區融合、向東盟申請由加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）作說明，指若要達至人流、物流、資金流有更好流通，勢必涉及很多法例上的適應與配合，他舉例一些跨國經濟聯盟，貨物報關只會在運送起點與終點進行，運送過程途經的成員國或地區，毋須再辦理報關檢查，有助加速物流運轉。

因此，他指香港日後如何在「一國兩制」和《基本法》框架下，制訂法律去配合經濟上的新發展，值得深思和探討。

另外，過去五屆基本法委員會港方委員，除第一、二屆的港方副主任、有「塑膠大王」之稱的黃保欣具明顯商業色彩外，及後的港方副主任或歷屆委員，仍以法律界或學者為主。不過，保欣叔回歸前是立法局議員，也是《基本法》草委、港事顧問和特區籌委會成員，對香港回歸歷程及《基本法》的誕生均有第一手的認識。

新一屆委員組成「商業味」濃？

而第六屆委員中，李浩然雖是清華大學憲法學博士，專攻《基本法》研究，但他同時為華潤集團高層。另一位新任委員資深大律師王鳴峰更以擅長商業法聞名，令委員會的「商業味」變得濃厚，如此新組合是否意味未來的基本法委員會工作側重點更多涉及商貿議題？

李浩然對此並不認同。他解釋回望過去，大家可能聚焦於內地與香港關係，但「一國兩制」與《基本法》並不局限於此，香港在現有框架下有靈活空間在國際上拓展空間與全球接軌，提升競爭力。他指，國家主席習近平去年來港，在七一發表的重要講話中，便兩度提及普通法的重要性，「一國兩制」與《基本法》下的普通法制運行模式，正是香港與世界其他實行普通法體系的連接點。

另外，他指自己擔任本港基本法督導委員會成員長達八年，未來也期望可以在教育方面著手，多推廣《基本法》、修訂相關教材，多做教師培訓。