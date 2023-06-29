沙中線醜聞｜促政府勿放軟手腳　陳恆鑌：唔好放過任何有犯罪嘅人

港鐵沙中線工程被揭剪短鋼筋等連串問題，屋宇署僅就製冷機房偏離批准圖則票控總承建商禮頓，禮頓前日（27日）認罪判罰4萬元，外界質疑當局未認真追究禮頓。立法會交通事務委員會主席陳恆鑌今早（29日）在電台節目指，認為當局現時只就禮頓偏離批准圖則作檢控，但仍有很多其他事項，如更改牆身工程，故相信檢控未完，當局仍在調查及準備當中，「希望政府唔好放軟手腳，唔好放過任何有犯罪嘅人。」



▼重溫沙中線剪鋼筋醜聞▼



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「中科監察」主席潘焯鴻及實政圓桌立法會議員田北辰昨早（28日）分別在電台節目評論沙中線案，潘提及有傳「政府不希望港鐵捲入檢控」，田稱聽聞政府已「劃線」不會提告，至下午，政府發稿不點名批評兩人言論。

陳恆鑌今早在電台節目指：「唔評論政府點評論其他議員。」不過，他指以往也有個別議員在收到消息後，會向外公布，但他個人而言：「我會查證，確實先講。」

個別人士就沙中線工程質量事件接受電子傳媒訪問時，在毫無根據下誣衊稱「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」有關言論完全是無中生有和不負責任......至於有言論指政府可能不再跟進沙中線工程質量事件，發言人強調此說法全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。任何試圖捏造事實抹黑政府的行為，不會得逞。 政府新聞稿

就沙中線工程醜聞，陳恆鑌認為當局現時只就禮頓偏離批准圖則作檢控，仍有很多其他事項，如更改牆身工程，所以相信檢控未完，當局仍在調查及準備當中。他又表示，認為事件工程界監管有大改變，「希望政府唔好放軟手腳，唔好放過任何有犯罪嘅人。」

立法會交通事務委員會主席陳恆鑌。（資料圖片／陳晶琦攝）

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