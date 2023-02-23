預算案｜向馬會開刀江玉歡質疑恩將仇報　陸瀚民倡推全球彩池

《財政預算案》提出，由下個財政年度起向馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年。財政司司長陳茂波今日（23日）出席立法會財委會，多名議員對足球博彩稅表達關注，其中選委界江玉歡質疑政府向馬會開刀，是否「恩將仇報」。經民聯陸瀚民則建議，政府讓馬會推行全球匯合彩池，吸引各地人士參與本港賽馬博彩，達至多贏。



實政圓桌田北辰則認為，港府未來收入難以預計，要求政府盡快研究稅制改革。陳茂波回應指，近年社會在疫情下壓力相當大，如提出改革稅制容易為社會添煩添亂。



江玉歡指，雖然馬會明確表示恆常的慈善基金不會因為「額外足球博彩稅」而減少，但難以擔保額外慈善撥款不會減少。她認為這會直接影響到一向依賴馬會資助的社福機構，間接影響一直受惠的貧苦大眾。她又說，馬會在疫情期間作出貢獻，香港進入復常便首先向他們開刀，是否「恩將仇報」，並詢問未來5年收取額外120億元的足球博彩稅，有多少會投放在基層服務。

陳茂波強調馬會有足夠承擔能力

陳茂波強調，了解過馬會的帳目是有足夠承擔能力，過去每年帳目均反映馬會稅前利潤都超過120億元。他又指，馬會在投資環境較好的2021年時賺了很多錢，儲備非常高，認為當社會好不容易捱過3年疫情進入復甦，仍需要支援及鞏固，馬會應多出一分力。

經民聯陸瀚民問到，政府會否考慮讓馬會推行全球匯合彩池，吸引各地人士參與本港賽馬博彩，為馬會開源和加強國際宣傳，達致多贏。陳茂波回應，擴大彩池要留待馬會自行研究，而提及加開新的博彩種類時，亦強調社會需要就是否積極鼓勵博彩活動有一定共識，不希望進一步鼓勵市民參與博彩。

政府向馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年。（資料圖片/黃煦緻攝）

田北辰倡研究稅制改革 陳茂波憂添煩添亂

田北辰則認為政府須從稅制改革入手，確保政府未來收入穩定。陳茂波回應說，稅制改革要有合適時機，不過近年社會在疫情下的壓力相當大，如在此刻提出改革稅制容易為社會「添煩添亂」，故在短期內政府會用不同手段及儲備以穩住大眾信心。

容海恩想生第三個 惟免額額只加1萬「有啲困難」

容海恩對預算案提出增加1萬元子女免稅額表示歡迎，但她促請政府考慮改為累進式免稅額，相信更能刺激生育率，減少家庭負擔：「本來我就睇住呢個數字，睇下考唔考慮生第三個，但係加得嗰1萬元（免稅額）都係有啲困難呀。」她又指，不少家庭都聘請外傭照顧長者或小孩，如政府支持居家安老，希望政府新增外傭扣稅額。

陳茂波表示，子女免稅額是因為聽了社會意見後作約略的調整，主要因為財政考慮，不能改動太多，因為稍一變動對庫房和社會都影響甚大，而外傭扣稅則要「再睇」。

陳茂波出席立法會財委會會議，回答議員有關《財政預算案》的提問。（盧翊銘攝）

周文港憂人口減少「我哋後繼無人啦！」

周文港則提到，十年前共有8萬名DSE考生，但現今下跌至約4萬人，強調勞工市場不能只靠人工智能發展，認為政府對人口政策安排相對消極，他擔憂地說：「我哋後繼無人啦！」陳茂波表示，勞福局正在進行全面人力測算，預計明年會完成，他又強調培養人才要時間，短期無可避免要視乎行業輸入外勞。

鄧家彪質疑青年失業者未能配對市場

不過鄧家彪直言預算案對人力開拓及提升均未有着墨，又指15至29歲的青年失業率達7%，反問「點解明明有人都入唔到個勞動市場？就算佢有份工，係咪優質就業，係咪同我哋八大中心、高增值項目有關，定係做緊送外賣呢？」陳茂波強調，只有推動產業化發展，才可以為青年提供追夢機會。