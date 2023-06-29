換領特區護照申請連續多月創新高　楊永杰建促擴大領證服務

入境處今年首5個月收到逾77.8萬宗特區護照申請，超越疫情前全年數字。「A4聯盟」立法會議員楊永杰預計未來護照申請量多達一百萬。他特別關注領證的困難，提出延長網上預約領證日數和電子政務化等建議。



楊永杰。（夏家朗攝）

楊永杰指，全面通關加上迎接外遊高峰期的暑假，令特區護照申請量屢創新高。他指，仍有七十多萬人的護照過期未換，加上未來六個月有二十六萬人的護照即將過期，預計有一百萬人需要換領特區護照。他指收到街坊反映網上預約領證非常困難，包括預約日數太短等，未能成功預約則要到領證中心排隊，令很多街坊感到不便，建議入境處加大領證服務，以應對未來一百萬人需求。

楊永杰倡議政府政務電子化

入境處已增約3成人手包括加班工作、聘用退休公務員及合約員工，處理換領護照工作。楊永杰指全港八個中心每日處理大約三千宗的領證個案，預約不成功的市民只能到現場排隊領證，雖然入境處會視乎領證隊伍長度延長服務，但速度很慢。他指現時領證的程序不複雜，經核對資料後便可領取，倡議政府政務電子化，入境處郵寄完成審批護照予申請者，再由市民以智方便確認資料。

另外，他建議政府可參考回鄉證認領方式，延長預約日數至九十個工作天；以及在十八區民政事務處放置自助領證機等，以便市民領取證件。