林定國回顧一年工作　斥西方攻擊本港法治　未來會貼地聆聽意見

明日（7月1日）是本屆政府上任1周年，律政司司長林定國今日（30日）在社交平台上載影片回顧過去一年的工作。他指最欣慰是得到律政司大家庭的成員支持和鼓勵，會以謙卑的態度檢討去年的成果及計劃來年方向。他表示會加強與社會各界的溝通，以貼地的形式，讓市民更理解複雜和有爭議性的議題，並表示會繼續聆聽市民的意見。



林定國在影片中表示，地緣政治形勢複雜，美西方政客或媒體經常對本港的法律制度、司法制度作出失實、無理、惡意的攻擊，以破壞或者削弱包括香港市民對法律和司法制度的信心。他表示律政司每次都毫不例外，以堅定、客觀、理性的態度反駁。



林定國（林定國Facebook截圖）

本年5月完成修訂《法律執業者條例》

為確保國家安全及社會穩定，他指律政司一直堅持以法治原則完善維護國家安全的法律制度，5月已就海外律師參與涉及國安案件修訂了《法律執業者條例》，現時亦正修訂《刑事訴訟程序條例》，完善上訴機制。

他表示在「一國兩制」下，普通法制度是香港其中一項獨特優勢，需運用優勢將香港打造成為國際法律服務及爭議解決中心，藉此更好融入國家高質量中國式現代化新格局發展。為增加香港在這方面的吸引力，去年年底通過了仲裁可以按照結果收費安排的法例。

最具歷史意義是成立國際調解院籌備辦公室

在加強與內地尤其是與大灣區各市的司法協作方面，他指已成立了大灣區專責小組，由副司長領導，去年年底通過了大灣區內統一的調解規範；亦已經進行本地立法，落實內地和香港之間法院判決的互相承認及執行安排。不過，他指最具歷史重大意義的事情，莫過於今年2月，國家在香港成立了國際調解院籌備辦公室。

國際調解院籌備辦公室成立儀式於2月16日香港法律樞紐舉行。（資料圖片）

至於維護香港優良的法治環境，林定國指最關鍵是市民對法律制度及法治概念有準確理解 ，從而培養尊重及遵守國家憲制秩序，以至所有特區法律的自覺性。因此，特區成立了法治教育督導委員會，亦已開展法治領袖培訓計劃的籌備工作。