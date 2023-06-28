初選案｜彭卓棋稱有讀國安法條文　但不明內容　以為刪政綱已安全

民主派初選案續審，被告彭卓棋今早（28日）續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，他稱在《港區國安法》實施後，雖曾閱讀法例條文，但不明白箇中內容，但之後放棄原有政綱，並在「空洞的情況」下參選，認為已好安全，不會違法。彭又承認，他和其團隊初選期間的言論並非正確，但他的選舉策略是要「鬥黃」，並說：「呢個係我哋策略錯誤，同埋我哋自傲嘅代價，所以我今日喺度。」



國安法後有叫民動移除政綱

彭卓棋今指，國安法實施後，他的團隊決定把宣傳單張撕爛一半，只留下相片的部份，並在街上派發這些已撕爛的單張，另通知民主動力將其政綱移除。及後，彭又重製新傳單，但未有告知選民其立場有變。他在庭上解釋：「我以為已經足夠喇。」

被告彭卓棋稱有讀過國安法條文，但不明白箇中內容。(資料圖片)

指葉劉也曾說初選不違法

法官李運騰問，彭稱已放棄政綱，仍想以新傳單獲取選民支持？彭指，雖然他已無政綱，但當時仍想做立法會議員，所以沒有想過退選。彭又指，他當時不知道「咩叫犯法，咩叫唔犯法」，只能確保自己不違法，又提到葉劉淑儀曾稱初選不違法，彭說：「或者我嗰刻真係認為自己好安全。」

放棄政網空洞情況下參選

法官陳仲衡問，彭曾否看過國安法條文？彭稱有，惟他並不明白。李官質疑，彭不明白法例，但又覺得安全？彭回答，因他已放棄政綱，是在「空洞的情況」下參選，所以自覺安全。

認為已盡力做到最好

彭的代表大律師盧敏儀指，法官曾在庭上提及彭可採取其他方式避免違法。陳慶偉即澄清他們沒有告訴彭如何違法，只是說有其他方法通知大眾其政綱有變，問彭是否已盡其所能。彭表示：「我認為真係做到最好㗎啦。」李運騰提醒辯方，國安法沒有「應盡努力（due dilligence）」這項辯護理據，但這部份的證供，或會指向彭是否與顛覆國家的意圖切割（annex）。

南區區議員彭卓棋參選港島區初選文宣。(彭卓棋fb)

彭卓棋認參選時「鬥黃」是其競選策略。（彭卓棋 Michael Pang facebook圖片）

用選舉語言認為對選情有利

此外，彭指港島區其中一個協調共識，參選團隊不得多於三人，但他沒有跟從，因為正式選舉也沒有這種限制，彭說：「跟翻我哋個心去做先啱。」陳仲衡問，彭是否同意其團隊成員在初選論壇上的言論？彭指，他當時只考慮使用選舉用語會否對其選情有利，承認他和團隊未想到真確性問題。

鬥黃是選舉策略

陳慶偉遂問彭與團隊是否串謀發表虛假言論，彭說他們當時並非想欺騙選民。陳慶偉澄清不是指欺騙，而是指彭及其團隊作虛假言論。彭說：「如果係咁樣嘅話⋯係囉。」陳仲衡問彭是否刻意「扮黃」。彭回應稱認為當時「黃唔黃冇一個定義」，但承認有「鬥黃」，強調只是選舉策略。

今日在庭是自傲的代價

另陳仲衡提到，彭的政綱表明只否決不公義的議案，但又同時形容政府不公義。彭解釋，無論35+與否，一個立法會議員都不應違反公義，或支持不公義的方案，至於形容政府不公義只是誇張的選舉修飾。李運騰追問，公義是否包含說真話？彭承認：「依家睇番，呢個係我哋（選舉）策略錯誤，同埋我哋自傲嘅代價，所以我今日係度。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022