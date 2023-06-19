初選案｜鄭達鴻指國安法後公民黨即更改政綱　不再捆綁否決預算案

民主派初選案，公民黨的被告鄭達鴻今午（19日）繼續自辯，他指國安法實施後，公民黨即把初選的政綱改為「無字政綱」，當時的黨魁楊岳橋及成員郭榮鏗曾商討新政綱，打算在正式選舉時使用，內容不再捆綁否決財政預算案，但因選舉延期才未有公開。鄭稱其宣傳單張亦有修改，楊和郭確認內容合法後，再由郵政局審批後寄出，故認為宣傳單張沒有問題。法官質疑公民黨有許多律師，為何仍要依賴郵差判斷單張內容是否合法？鄭解釋，郵局不會寄送任何具違法內容的文件，所以他相信當傳單審批成功，亦代表內容合法。



新政綱改為無字政綱

鄭供稱，因應2020年6月30日國安法實施，鄭的宣傳單張及政綱方格表均有修改，前者刪去「力抗《國安法》」字眼，另把「全力連結國際戰線」改為「把香港現況訴諸國際」；後者則從列出「以關鍵否決權促使政府落實五大訴求」等的舊政綱，換上一份只寫上「以言入罪 無字政綱」八字的「無字政綱」。宣傳單張是用作郵寄，政綱則是初選與名表格時一併提交，並會在票站內張貼。法官陳仲衡問，政綱中「以言入罪」與國安法有何相關，鄭形容只是「政治語言」，因在國安法實施後「有啲嘢可能唔講得。」

7月3日已改用新政綱

鄭續指，7月3日為初選承辦商民主動力容許參選人更改政綱的最後限期，當時大家決定先以「無字政綱」作初選的臨時政綱，實際政綱則容後討論，留待在正式選舉使用，並在當晚向民動提交「無字政綱」。

楊岳橋及郭榮鏗之後再定9點綱領

其後，楊岳橋及郭榮鏗經商討，再得出新的9點政綱，打算用於正式選舉，當中包括把「關鍵否決權」改為「立法會主導權」，不再捆綁否決權，惟因公民黨參選人及後被DQ、選舉延期，故新政綱一直未有對外公開。

法官質疑是否搬龍門

法官陳仲衡質疑，公民黨是否能在大選前後更改政綱，鄭稱因為政綱需要符合當時的條件。法官陳慶偉追問，是否代表公民黨可以「搬龍門」？鄭承認有改變，因在新法例下有許多變數，才會有此處理方法，相信其支持者會就否決權合法性作投票取向。

被告鄭達鴻稱他後來再寄出的選舉宣傳傳單，亦已經郵政局批准，故相信是合法。(資料圖片)

新傳單經郵政局審批並寄出

至於更新版宣傳單張，鄭確認先後共印製8萬份，其中近7萬份經郵政局寄出，雖然當時黨內尚未落實新政綱，但黨內當時認為傳單內容經修改後合法；而新政綱尚未完成，只能使用舊政綱；楊岳橋和郭榮鏗審視傳單內容後，亦認為無問題；加上該單張經郵政局審批，鄭說：「(所以)我哋認為係一份無問題嘅單張。」

郵局亦批出故相信傳單無違法

法官李運騰質疑，公民黨內有許多富經驗的律師，仍要依賴郵差判斷單張內容是否合法？鄭表示，郵政局的「通函郵寄服務」條款列明，不得寄送任何違法郵件，過往公民黨寄工作報告等，都會經郵局審核，而宣傳單張審批成功，則是其中一個令他相信傳單合法的原因。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022