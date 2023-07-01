回歸26周年｜李慧琼稱愛國教育「缺位」　不能因曾有反國教而停滯

今日7月1日是香港回歸26周年，政府在會展舉行慶祝酒會。首次以人大常委身份出席回歸典禮的李慧琼表示，已經數年未見典禮如今日般盛大，對此感到興奮，自己亦反思作為人大常委可如何更好服務香港和國家。



提到《愛國主義教育法》草案出爐，李慧琼直言香港過去的愛國教育「行得好慢，甚至缺位」，不能因為2012年「反國教」等事件而不推進，強調要透過大環境令到不同階層的港人都自然產生愛國情懷。



李慧琼認為，回歸後的愛國教育曾有不足，現時要急起直追。（林靄怡攝）

李慧琼表示，相信所有中國人見到香港由治及興都會如同自己般興奮，尤其是過去幾年的典禮也未如今日般盛大。她又指，眼見本屆的有為政府帶領香港走出疫情，與內地和世界通關，作為新一任人大常委的她也不禁反思該如何更好服務香港和國家，為市民向中央反映意見，用好特區的優勢。

李慧琼稱有市民認為愛國教育要追落後

提到全國人大常委會審議《愛國主義教育法》，李慧琼表示現為公開諮詢階段，市民可以發表意見。據她了解，市民都認為香港的愛國教育「要追落後，行得好慢，甚至係缺位」，她認為現時是全方位推展愛國教育的好時機，除在體系外，更要跳出課室，透過傳媒等，向市民展現國家的故事，讓不同人都自然產生愛國情懷。

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不過，港府曾於2012年推國民教育科，卻引來「反國教」的反撲，被問到會否擔心重演同類事件？李慧琼表示，愛國是不會分時刻的，在「一國兩制」下更應該推展愛國教育，指回歸後的愛國教育曾有不足，現時要急起直追，強調不能因歷史緣故而停滯不前：「香港以往發生好多事，唔好因為一兩件事而阻止愛國教育。」