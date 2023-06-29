愛國主義教育法怎落實？　劉兆佳：難搬字過紙、倡推全港性教育

全國人大常委會公布《中華人民共和國愛國主義教育法》草案諮詢公眾，當中更有條文專門提及港澳台，儘管人大常委李慧琼表明，相信草案日後通過，不會納入《基本法》附件三，作為全國性法律在港實施，但港府又可如何落實這項「國家級任務」，成功在社會推廣愛國主義？



全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》查詢時坦言，基於香港的殖民地背景及行「一國兩制」，加上仍有部分港人對共產黨有抵觸，難以將教育法「搬字過紙」在港套用。他指，人大常委將就教育法提出針對港澳的新安排，認為港府屆時可推行全港性教育政策，包括投放資源及監察成效等。



全國人大常委會第三次會議昨日（28日）結束，人大常委會公布《中華人民共和國愛國主義教育法》草案諮詢公眾，草案全文5章38條，內容分為愛國主義教育主要內容、實施措施、不得有的行為、及指定對象及其職責，其中第22條提及本港「國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結」。

草案僅1條條文提及香港，李慧琼直言，相信法例不會納入《基本法》附件三，亦未必需要在本港另行立法。那麼港府可如何配合國家的法案，增強港人對國家和中華傳統文化的認同？

劉兆佳：將有針對港澳新規定

劉兆佳認為，中央考慮到香港行「一國兩制」、資本主義、擁有殖民地背景，加上有部分港人錯誤理解《基本法》，甚至仍對共產黨有抵觸情緒，所以教育法中有很多條文不適用於香港。他相信人大常委將會再召開會議，屆時會就教育法提出針對港澳的新安排、新規定。

他認為，港府未必需要就草案另行在港立法，反而可定立全港性教育政策，把愛國情懷由政府內部推廣至學校、社會。他續指，雖然不需要去到透過立法如此硬性，但政府仍需要確保資源投放正確、監察機構執行情況，及定期檢討成效及調整政策。

劉兆佳重申，教育法是為了加強港人對國家的認識及認同，強化港人對命運共同體的觀念，令港人在錯綜複雜的國際形勢中，仍能肩負民族責任，抵制西方攻擊。