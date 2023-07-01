七一回歸｜特區政府金紫荊廣場升旗禮　董建華仍缺席

今日（1日）是香港特區成立26周年紀念日，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。特首李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄、政府問責班子、終院首席法官張舉能、三位前特首全國政協副主席梁振英、曾蔭權及林鄭月娥均有出席。不過，一直傳抱恙的前特首董建華，繼續未有露面。



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金紫荊廣場早上八時舉行升旗，懸掛著國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機在上空飛過。其他出席嘉賓包括，全國人大常委李慧琼、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀等。

升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂；在歌唱家陳永和譚樂軒的領唱下，聖保羅男女中學歌詠團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

而警方於昨日（6月30日）已在銅鑼灣維園及灣仔會展一帶「重兵駐守」，例如會展只開放正門，並需要登記才可進入，旁邊的金紫荊廣場亦設有鐵閘及帳篷，阻止行人及車輛進入，甚至有「劍齒虎」裝甲車現場戒備；至於舉行慶回歸活動的維園情況相近，有數十名警員巡邏及駐守。

▼6月30七一前夕 警方會展一帶「重兵駐守」▼



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七一升旗、酒會早上8時在金紫荊廣場及會展舉行，現場不設公眾觀禮區。灣仔會展一帶昨午已派出大量警力，入境事務大樓及通往會展的行人天橋，均分別有兩名警員駐守，港灣道近會展一帶亦有近10名警員巡邏或駐守，普遍以2人為一組。

現場目測，會展只開放正門，並需要登記才可進入，側門僅開放一小部份通道，雖然紀念品及便利店等仍有營業，但其他進入會展的入口已放下鐵閘，並放有告示牌提醒路人，無法經此通道進入會展。

▼6月30七一前夕 警方在港島各區布防▼

