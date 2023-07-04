容海恩夫袁彌昌若知父親袁弓夷去向　通緝令下是否必須要舉報？

警方懸紅各百萬元通緝八名涉違《香港國安法》人士，特首李家超今早（4日）表明，任何人皆可提供資料助警方破案，更指親戚朋友都合資格領賞。若親友明知他們行踪不作舉報，會否被視作知情不報而惹上官非呢？作為被通緝人士袁弓夷兒子、新民黨立法會議員容海恩丈夫的袁彌昌應如何自處呢？



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

警方國安處昨日（3日）宣布，通緝包括袁弓夷、任建峰、郭榮鏗、郭鳳儀、許智峰、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰等八人，每人懸紅一百萬元。

雖然，容海恩去年八月已登報宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」，但對方始終是其夫婿的父親，她被問到是否知道老爺現時身在何方及聯絡方法時，她只表示要問丈夫袁彌昌，又指丈夫正承受極大壓力，現時不在本港。假若其作為國際關係學者的丈夫袁彌昌真的知道父親行踪，在現時警方國安處的通緝令下，他是否有責任要向警方舉報「大義滅親」呢？

資深大律師湯家驊指市民就罪案作舉報是義務，故「知情不報」不構成刑事罪行。（資料圖片）

湯家驊：舉報是義務 非法律責任

本身是資深大律師的行會成員湯家驊今日在電台節目中指，國安罪行是「更甚於殺人放火」的嚴重罪行，不認為警方公布通緝人士的方法高調，惟市民若知道被通緝人士的位置，向警方舉報是義務而非法律責任，因此不存在「知情不報」須負上法律責任情況。

親友金援被通緝人士是否違法？

被通緝人士的親友可否給多金錢援助？湯家驊指本港沒有「牽連罪」，加上意圖只要不涉及支持「港獨」，並不構成違法。而傳媒作報道時，只要不是借用平台協助宣揚他們的政治立場，相信正常訪問不會有問題。

不過，他亦指，國安罪行屬政治罪行，根據聯合國指引和香港法例規定，政治人物不能移交，但不能排除被通緝人士可能經過本港的友好國家，被當地以行政手段移送回港的可能性。湯家驊又指，《香港國安法》罪行在海外有法律效力，雖然在外地有執法困難，但不等於疑犯無犯法，認為市民要分清楚法律效力和執法途徑的分別。

特首李家超在今早行政會議前見記者時，也主動表態支持警方懸紅通緝袁弓夷等八人，更指任何人士都可以協助警方拘捕，警方會保密處理，提供線索人士根據懸紅通告按實際結果有獎賞，親戚朋友都可以合資格，希望提供資料。