國安處懸紅100萬通緝8人｜羅冠聰：無逼切危機　慎重選擇出訪地方

警方國安處今日（3日）公布已向法庭申請拘捕令，懸紅各100萬元通緝8人，包括前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰。羅冠聰晚上在Facebook發文回應說，過去已被「通緝」，目前再被確認以國安法通緝，其最大的差別只是多了100萬懸紅。



羅表示，聽到這則消息當然令人緊張，都有着無形壓力，但並無令我覺得有逼切的危機，日後會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人私隱。



▼7月3日 警方國安處懸紅通緝8在外港人▼



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羅冠聰：差別只是多了一百萬懸紅

羅冠聰被警方指違反國安法三罪：涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。他指連同名單上其他七位被告，恐怕多數都對此並不意外，而他自身過去被「通緝」的至少有六四維園非法集結案、選舉呼籲投白票案，「目前再被確認以國安法通緝，其最大的差別只是多了一百萬懸紅。」

他表示，這則消息當然令人緊張，「畢竟再次被中共盯上，始終都有着無形壓力。但由於我一直都低調、隱密地過活，亦重視自身的安全，因此這則消息並無令我覺得有逼切的危機。」由於部份國家與香港有移交逃犯協議，他表示日後我會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人私隱。

羅冠聰表示當然不考慮回港「自首」。（羅冠聰facebook圖片）

回應李桂華叫回港「自首」：當然不予考慮

羅冠聰表示，他在兩年前獲得英國難民身份，過去港府對他的通緝，已在國際標準下認定是不合理的政治打壓，是濫用「國家安全」概念的經典範例，無遠弗屆，以法律打壓異議聲音。

他回應警方國安處總警司李桂華希望他們回港「自首」，「我當然不予考慮，皆因我所作之事乃合理、合義的和平倡議工作。」他要求李桂華公開任何他有勾結外國勢力的證據，「我既無收受任何外國資金，亦不是受僱於任何外國政府機關，更不接受他們的指揮或命令。假如會見外國政要、出席研討會以及聽證會是勾結外國勢力，那麼一眾香港高官早就應墮入法網。」