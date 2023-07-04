李家超：違反國安終生通緝惶恐度日　親戚朋友都可以舉報領取懸紅

特首李家超今日（4日）指，昨日警方發出拘捕令宣布，通緝涉嫌違反國安法的8名在外港人，他認為警方行動是履行責任維護國家安全，是應當的做法，對此完全支持贊成。他指警方高度重視案件，強調危害國家安全是嚴重罪行，特區執法必嚴，會就一切合法手段，竭盡所能追究到底，就算走到天涯海角都會終身追捕罪犯。李家超又說，親戚朋友都可以合資格舉報及領取懸紅。



警務處國家安全處昨日（3日）稱，早前已向法庭申請拘捕令，通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，並對每名人士懸紅100萬元。

親戚朋友都合資格取得懸紅

他指任何人士都可以協助警方拘捕，警方會保密處理，提供線索人士根據懸紅通告按實際結果有獎賞，親戚朋友都可以合資格舉報及領取懸紅，希望市民提供資料。他稱通緝犯要結束被通緝只有一個辦法就是自首，自首可以獲得法庭考慮減刑，否則終生通緝，日日擔心拘捕，惶恐度日。

與不同地區有不同合作 有空間終身追捕

李家超發言時指出，警方懸紅反映高度重視今次通緝，發懸紅做法是拘捕嚴重罪行疑犯會採用的方法，過去也會懸紅通緝涉謀殺或械劫案疑犯。

他表示，首先當局會盡所能追捕違國安法罪犯，至於警方如何拘捕按實際情況，會與不同地區有不同合作，相信在終身追捕時一定有空間，不容逃之夭夭。

他強調，要讓社會知道涉嫌違反國安法的罪行嚴重，必定追究到底，用盡所有手法把他們追捕。相信奉公守法的市民會樂於提供消息，也相信終身追捕有空間可以追捕歸案，呼籲盡快自首。

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

稱唯一結束被通緝生活的方法就是自首

有指雖然懸紅8人，但如果他們不在港就不能拘捕，如何呼籲他們面對法律？李家超指警方應該拘捕，不能讓他們逃離法律及後果，又說通緝令是強烈訊息，讓人知道港府不會甚麼都不做。

他又對被通緝的人說，唯一方法結束被追捕生涯就是自首，港府不會容忍，會盡一切辦法追捕。

政治背景人士未必被引渡？ 李家超：總有機會

被問及今次遭通緝人士與謀殺犯有不同，他們至今仍活躍社交媒體，頻頻回應政府的行動及交代近況，會否被看成如此隔空回應是否挑釁？又被問及通緝令的實際效果是甚麼，行會成員資深大律師湯家驊也指有政治背景人士未必會被引渡。

李家超重申，執法機構會繼續監察被通緝人士的行為，又指更反映須全力以赴去追捕這些涉違國安的疑犯，顯示特區政府有決心嚴打任何有違國家安全的行動。他深信在終身追捕的過程中，總有機會可以把他們拘捕，也表明對本港警方有信心。他指，被通緝者將終身被追捕、要終身擔心會被捕帶上法庭。

李家超指，這群危害國安的份子的背後勢力和力量也必須要調查，預計他們背後的勢力不會停止，重申警方一定全力追捕和打擊。