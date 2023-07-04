「高才通」研納百強大學外人才　李家超：競爭到唔止夠　要夠而贏

政府「搶人才」項目包括「高端人才通行證」（高才通）等3項重點計劃，5個月批出4.9萬份申請。特首李家超今日（4日）在行政會議前見記者，透露「高才通」計劃將會擴展到世界百強大學以外的畢業生，又說搶人才「競爭到唔止夠，要夠而贏對手」。



如人才流向其他地方 會是香港競爭力負面因素

李家超表示，全世界都在「搶人才」以增強競爭力，希望香港的「搶人才」計劃夠吸引，讓他們考慮來香港。他說，歡乎現時收的申請數目，顯示香港具有吸引力，又形容人才競爭是「你加我減」，香港引進任何人才都一定有利，但如果人才流向其他地方，就會成為香港與其他城市競爭時的負面因素。

研究各大學的專門領域人才培訓

對於人才的資格，李家超說會研究除了世界百強大學之外，還有哪些培育後多優質人才的大學，考慮範圍包括香港「八大中心」定位需要哪些人才，例如科技、文化、藝術、知識產權等領域，希望有不同人才來香港，讓「八大中心」發展得更鞏固。他說，相關政策局會再析，之後會有公布。

李家超說，就算達到原先每年3.5萬個人才來港的目標，在人才競爭上仍要「競爭到唔止夠，要夠而贏對手」。