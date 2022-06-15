發展智慧監獄系統工程被指涉高昂費用　議員促重啟綜合監獄計劃

懲教署於2019年開始發展「智慧監獄」系統，利用創新科技策略改善懲教設施及工序創新。但有意見指工程涉及高昂費用，認為政府應重啟擱置多年的大型綜合監獄計劃，藉以可更快速度及更低成本發展智慧監獄。

署方書面回應指，因應部分懲教設施已使用多年，有需要在各懲教院所分階段推行創新科技項目，推動「智慧監獄」發展，亦已於2019年為大潭峽懲教所展開改建工程，將其打造成本港第一所「智慧監獄」，並於去年5月投入運作。懲教署指會按優次推展短、中、長期的創新科技項目，暫未能就全部29個懲教設施的「智慧監獄」的發展所涉及的開支作出估算。



立法會議員葛珮帆今日（15日）在立法會會議上指，懲教署多次向立法會申請撥款，為院所進行改善工程。她指有意見認為把現有老舊設施改變成智慧監獄的工程，涉及高昂費用，亦未能解決院所位置偏遠及傳統監管模式等原因而引致的人員流失問題，認為政府應重啟擱置多年的大型綜合監獄計劃，以更快速度及更低成本發展智慧監獄，加強管理效率及挽留人才，亦可釋放原有監獄的土地作其他用途。她要求署方提供將29所懲教設施改建成智慧監獄，以及興建一座大型綜合智慧監獄分別所涉及的開支，並希望署方交代會否考慮以後者代替前者方案。

懲教署：暫未能估算工程所涉及開支

保安局局長鄧炳強以書面回覆指，因應部分懲教設施已使用多年，為了配合羈管和更生工作的需要，一直推行不同措施改善有關設施，包括安裝電鎖保安系統及提升閉路電視系統，以及在各懲教院所分階段推行創新科技項目，推動「智慧監獄」發展。懲教署於2019年為大潭峽懲教所展開改建工程，將其打造成本港第一所智慧監獄，並已於去年5月投入運作。他強調署方會積極審視過去智慧監獄各個項目的經驗和成效，為各院所注入智慧元素，令設施更現代化，提高管理效率及保安水平，並會按優次推展短、中、長期的創新科技項目，故暫未能估算全部29個懲教設施的智慧監獄發展所涉及的開支。

署方指暫未有計劃興建綜合監獄

他提到，署方曾於2003年提出在喜靈洲興建「綜合監獄」計劃，惟因公眾反對有關建議，並要求研究其他發展計劃以解決當時監獄擠迫的問題，當局決定擱置該計劃，署方暫時未有計劃興建「綜合監獄」，故現階段亦難以估算興建綜合監獄所涉及的開支。

此外，他指署方已落實多項挽留人才的措施，包括透過科技應用及檢視工作流程，提升羈管效率及院所保安水平，保障懲教人員安全執法及確保在囚人士的人身安全。針對部分懲教7所位置偏遠及公共交通服務不足，署方會為職員提供車輛往返指定地點及有關懲教院所，減省職員通勤時間，亦會安排船隻在夜間接載於喜靈洲院所工作的職員。署方亦有加強人員培訓，安排他們修讀各項進修課程，提供內部晉升機會，並於2018年2月起為二級懲教助理進行全年招聘，時間由以往需時約9個月縮短至3個月，現時平均每月均有新血加入部門並接受入職訓練。