上任一年半　有議員未熟讀議事規則要「再培訓」？｜政壇諸事町

立法會今日（6日）通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，不少議員先後發言，選委界立法會議員林順潮在草案通過二讀，進入全體委員會審議階段、即議員應就草案相關修訂內容發言時，依然大講本應於已結束的二讀辯論時發表的原則性意見，結果要由主席梁君彥出手提醒，林只得草草結束發言。



本屆立法會絕大部分議員包括林順潮上任逾一年半，卻仍對草案辯論規定「唔熟書」，未知是否要接受「再培訓」呢？



立法會議員林順潮醫生。（資料圖片）

立法會昨日開始就區議會改革草案展開二讀辯論，今日中午過後通過二讀，進入立法會全體議員審議階段，即以「全體委員會‍」名義審議法案各條文，並在委員會同意下作出修正。但當林順潮發言時指：「區議會是特區政府履行地區事務的重要節點之一...《基本法》第97條訂明，區議會是非常...」

林的說話未講完已被立法會主席梁君彥叫停，指「全委會（全體委員會）係審議修訂，請你（林順潮）喺修訂上發言，好嘛？」

經主席出聲「溫馨提示」後，林順潮隨即草草結束發言，指今日區議會修例確保區議會愛國者治港、回歸《基本法》原則，他支持修訂通過完善制度，讓愛國者治港落實到特區治理架構最後一公里。

全委會討論修正案 非議案整體優劣及原則

根據立法會議事規則第56條(1)，列明委員會就法案的職能，指「獲付委某法案的任何全體委員會或專責委員會，只可討論是否支持就該法案提出的修正案，以及經修正或無經修正的法案條文應否納入該法案，不得討論該法案的整體優劣及原則。」