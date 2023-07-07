區議會改革｜陳國基：越多人參選越好　不計黨派最重要是愛國者

立法會昨日（7日）一致通過《2023年區議會（修訂）條列草案》，下周一刊憲生效，落實區議會改革。政務司司長陳國基今早（8日）表示，區議會改制後，仍希望所有有興趣的人參與年底的區議會換屆選舉，不會計較黨派，最重要是參選人是否愛國者，只要符合愛國者標準，任何人都可以參選，形容越多人參選越好。



陳國基指只要是愛國者便可參與區議會選舉，參選人越多越好（資料圖片/林靄怡攝）

部分民主派政黨昨日亦已表態有意參與年底區議會選舉，包括現時立法會內唯一非建制派政團的新思維、民協及未有派人參與上次立法會選舉的民主黨。當中，民主黨主席羅健熙昨日表明，有黨員已表示有興趣參選區議會，民主黨稍後會與相關黨員就參選作商討。

陳國基又期望新一屆區議會可以與地區關愛隊合作。荃灣和南區的關愛隊自5月成立以來，已探訪約3000個家庭，當中約2000個家庭是長者戶，關愛隊除了協助他們安裝方便生活的家居設施，也有做小型維修，教長者用智能手機等，關愛隊亦在梨木樹邨火警和鴨脷洲停水時出動，協助居民。他指，關愛隊的工作雖然乍聽像是小事，但可令市民得益。

至於由社運出獄人士成立的網購平台「荔記」，在警方國安處就「黃店」平台「懲罰Mee」採取行動後結業，陳國基指，商戶是否結業是自行決定，強調國家安全很重要，任何團體或人士都不能違法，包括《香港國安法》。