區議會改革｜陳國基：越多人參選越好　不計黨派最重要是愛國者

撰文：文維廣
出版：更新：

立法會昨日（7日）一致通過《2023年區議會（修訂）條列草案》，下周一刊憲生效，落實區議會改革。政務司司長陳國基今早（8日）表示，區議會改制後，仍希望所有有興趣的人參與年底的區議會換屆選舉，不會計較黨派，最重要是參選人是否愛國者，只要符合愛國者標準，任何人都可以參選，形容越多人參選越好。

陳國基指只要是愛國者便可參與區議會選舉，參選人越多越好（資料圖片/林靄怡攝）

部分民主派政黨昨日亦已表態有意參與年底區議會選舉，包括現時立法會內唯一非建制派政團的新思維、民協及未有派人參與上次立法會選舉的民主黨。當中，民主黨主席羅健熙昨日表明，有黨員已表示有興趣參選區議會，民主黨稍後會與相關黨員就參選作商討。

陳國基又期望新一屆區議會可以與地區關愛隊合作。荃灣和南區的關愛隊自5月成立以來，已探訪約3000個家庭，當中約2000個家庭是長者戶，關愛隊除了協助他們安裝方便生活的家居設施，也有做小型維修，教長者用智能手機等，關愛隊亦在梨木樹邨火警和鴨脷洲停水時出動，協助居民。他指，關愛隊的工作雖然乍聽像是小事，但可令市民得益。

至於由社運出獄人士成立的網購平台「荔記」，在警方國安處就「黃店」平台「懲罰Mee」採取行動後結業，陳國基指，商戶是否結業是自行決定，強調國家安全很重要，任何團體或人士都不能違法，包括《香港國安法》。

狄志遠呼籲民主派參與區議會選舉　民主黨羅健熙：有黨員有意參選中聯辦、港澳辦：區議會改制在香港中治及興發揮重要作用新一屆區議會直選議席大減　政府著手制訂監察表現行政指引區議會改革｜三讀通過　葉劉：區議員民意授權高過英國會議員
區議會
陳國基