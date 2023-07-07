市民凌晨輪候回港證即日籌　港區人大促抽人手處理　酌情延長期限

暑假將至，不少市民為子女辦理「回港證」準備前往內地，但網上預約爆滿，以致市民通宵到海港政府大樓排隊輪候「即日籌」，更出現「排隊黨」以高價兜售輪候位置。



港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇稱，入境處應預視到暑假及公眾假期有大量市民要辦理出入境證件，從部門抽調人手外，應跨部門向其他紀律部隊借調人手處理事件。此外，他又稱港府應考慮延長「回港證」期限，酌情處理因急事而需辦理「回港證」的申請。他已就此事聯絡相關部門，促政府跟進。



陳勇。（馮子健攝）

入境處應加急處理緊急申請

對於有市民通宵排隊，以及出現「排隊黨」的情況，陳勇指入境處對申請「即日籌」的市民，應讓他們登記後留下聯絡方式，就先讓他們回家等候。他指此舉可避免「排隊黨」阻礙真正有需要的市民輪候，亦毋須市民深夜排隊。他續稱，如申請「回港證」的市民因「紅白二事」急需往返內地，入境處應加急處理；相反如市民並非因急事往返內地，則可推出抽籤形式，避免市民長期深夜輪候。

同時，他指出網上預約系統應允許更長時間的預約申請。而「排隊黨」情況出現，他指如未能即時解決，可能會衍生市民被騙，甚至治安問題。

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促研究延長「回港證」期限

早前國家出入境管理局讓逾期的「回鄉證」延期使用，陳勇指港府可借鑑相關做法，讓逾期的「回港證」使用期限延長至年底。不過，他指就算港府採納，都只是動用酌情權而不是衍生慣例，促市民在證件到期前，都應提早到相關機構提前續期。

議員促政府提早準備面對緊急情況

本次通宵排隊辦理「回港證」的市民，部份等候數小時都未能取得「即日籌」。陳勇指部門都應該有更好的預見性以面對相類似的緊急情況，如公眾假期、新年前後都可能再出現多人申請辦理出入境證件，屆時政府亦應提早準備，調動不同部門人手，避免本次事件再度發生。

陳仲尼。（馮子健攝）

陳仲尼：入境處應考慮加班處理

港區全國人大代表、民建聯選委界立法會議員陳仲尼指，入境處可考慮假日時間加班，增加每日籌量，增加相關工作人手。他稱會先向入境處反映，再通過人大渠道向內地反映情況，在本地解決問題同時，冀內地研究有何方法可提供協助等。

陳勇指入境處承諾加班處理

陳勇指已經聯絡保安局和入境處，入境處答應會加班、加點處理情況，他希望短時間內可情況改善。他又稱，入境處指市民如持有兒童身分證或其他有照片的證件，例如回鄉證，入境處可以特殊處理讓他們回港，但僅限於緊急情況。

陳呼籲不是緊急的市民，可避免到現場排「即日籌」，應上網登記，或申請特區護照，促市民間互助互諒。

對於延期使用「回港證」，陳勇指就算可以，都是「遠水不能救近火」，呼籲市民盡快辦理證件。他指多次要求延期，就會「唔係幾好意思」。

陳勇（左）呼籲非緊急市民應網上登記申請回港證，陳學鋒（右）則表示應該打擊買賣即日籌。（馮子健攝）

陳學鋒促加強打擊即日籌黃牛黨

民建聯立法會議員陳學鋒稱，換證出現人龍，部份出現買賣籌的情況，希望警方加強打擊、巡查，防止罪案發生，避免有人藉此謀取利益。