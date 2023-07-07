「政府禮品店」網站開幕一度慢過56K　有咩好嘢賣？｜政壇諸事町

政府新聞處開設「政府禮品店」，除了實體店之外亦有網店，出售政府禮品。消息一出記者率先進入網站看看有甚麼產品，但網站十分慢，Load幾分鐘之後終於入到，每按一頁都Load要等一段時間，按進去「所有產品」，要等半分鐘才有顯示，情況持續超過半小時才見「暢通無阻」。



政府新聞處表示，為了加強市民對香港的歸屬感，以及向外推廣香港，因此設立「政府禮品店」，出售多款有香港特色的精美禮品。不過，未知是否新開設網站有大量人進入的關係，下午5時15分網站十分緩慢，「斟杯水返嚟仲Load緊」，要等一段時間才能進入，到了約5時45分，網站才開始變得順暢。

10元有交易 最貴是1688元茶具套裝

網頁顯示了26項產品，便宜的話10元有交易，可以買到印有紅樹林、維港景色等美景的塑膠文件夾。

此外，網站有多款有特區區徽的產品，包括488元的碗碟套裝，以及1,688元的茶具套裝，亦有警務處徽號的警犬公仔和毛巾套裝。

政府近期大力推動「開心香港」，網站亦有出售印上「開心香港」布袋、塑膠餐具以及文件夾。

「政府禮品店」網站已經正式營業，市民可以網上訂購。政府總部東翼一樓亦設有實體店，供政府總部職員和訪客光顧。