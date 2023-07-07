做警察最危險任務？　鄧炳強以英文給出驚嚇答案｜政壇諸事町

保安局局長鄧炳強又在社交媒體上進行與網民答問，最新一輯有人問到局長以前當警察時最危險的任務是甚麼？鄧炳強以一句英文回應，內容更相當驚嚇！



鄧炳強回應稱，當然有不少危險任務，「不過呢， If I tell you， I have to kill you」。（若果我話你知，我就要殺死你）簡單而言，即其警察生涯的最危險任務屬秘密，未能公開。未知提問的網民是否收貨？又是否對自己可能被殺而感到驚嚇呢？

想邀請華仔合唱《胸懷大志》

另外，有網民問到若他最想親自訪問的天王劉德華開演唱會，並邀請他合唱一曲，他會選哪一首歌呢？鄧炳強指，如果有機會當華仔演唱嘉賓就好，會邀請華仔合唱威利的《胸懷大志》，因為此曲正是華仔主演的電視劇《獵鷹》的主題曲。想當年，他正因為看了這齣講述劉德華飾演的大學畢業生加入警隊後，被選中當臥底並成功破案的電視劇後，決定加入警隊。未知局長寧願殺人也不願透露的最危險任務，會否也是機密的臥底任務呢？

至於能否即場展現歌喉？鄧炳強即說：「唔唱啦」，然後就只有在笑。

最喜歡到九龍城街市買餸

也有網民十分關心局長的家庭生活，問他平時會否和太太拍拖到街市買餸？鄧炳強指「會㗎，其實我好鍾愛到街市買餸」，九龍城街市是他最喜歡去買餸的地方。

而英文名和特首李家超一樣的網民John Lee問到，做局長是開心還是辛苦，鄧炳強說「我覺得係辛苦住嚟開心啦」！