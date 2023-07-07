陳茂波訪上海唱好香港指旅客恢復至疫前55%　金融發展勝新加坡

財政司司長陳茂波正展開上海訪問行程，今日（7日）在一個金融午餐會上致辭，指香港已從社會事件及新冠疫情中復常，至5月底已有超過1,000萬旅客到港，其中4及5月各有約290萬旅客，已恢復到疫情前的55%左右，零售生意已恢復88%、餐飲也恢復至90%，相信下半年旅客會更多。



他又說，提到近日香港和新加坡的比較，強調論股市市值香港是新加坡的7倍，上市公司數目更是對方的38倍等，「所以你們這樣對比的話，就會發現差距很大。」



財政司司長陳茂波今日在「從香港到世界：連接國家與世界的金融橋樑」午餐會發表演說。（政府新聞處）

旅客訪港5月底累計超過1000萬

陳茂波在午餐會致辭指，自香港復常後，截至5月底已錄得超過1,000萬旅客訪港，在4及5月大概每個月290萬，恢復到疫情前的55%至56%，主要因空運承載力未完全恢復。他稱零售生意已恢復至疫前88%；餐飲恢復到90%左右，估計下半年來港旅客會更多。

他又提到未來創科是香港重點，政府也推出多項「搶人才」計劃，其中「高才通」自去年12月底實施，至今年6月中已收到9.1萬個申請，並批出5.4萬多宗。

陳茂波亦在致辭時，大力推銷香港生活吸引人才，稱香港有超過200家米芝蓮餐廳，紅白酒均不抽稅，更擁有郊野公園、海灘、故宮博物館及Ｍ+現代藝術博物館等，形容文化生活非常豐富。他又指香港有5間大學屬世界百強，也有50多間國際學校，教育相當國際化。

陳茂波：港股市市值4.6萬億美元 為新加坡7倍

陳又提到，近日不時聽到香港與新加坡比較，稱香港股市市值是46,000億美元，是新加坡的7倍；香港上司公司有2,600多間，也是對方的38倍；IPO（首次公開發售股份）集資方面也是新加坡的38倍等，「所以你們這樣對比的話，就會發現差距很大。」