開心購物節7.1至8.31提供$15億禮遇　謝邱安儀︰重塑購物天堂美譽

香港零售管理協會今（29日）公布將在7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，提供價值約15億元禮遇。零售管理協會主席謝邱安儀表示，旅客的消費力亦減弱，較疫情前低一至兩成，期望開心購物節過後，可重塑本港購物天堂的美譽。財政司司長陳茂波則表示，本港「三頭馬車」之一的出口業仍面對挑戰，今年下跌10%以上，期望零售與旅遊業能支撐本港經濟。



《香港01》是「香港開心購物節」指定生活服務平台，《香港01》行政總裁蘇曉婷在啟動禮表示，將通過《香港01》旗下逾60條內容頻道，以不同角度推廣優惠券，並指《香港01》每月全球瀏覽量超過14億，「可以話全球識得中文嘅華人，其實都可以target得到。」



《香港01》亦是「香港開心購物節」指定生活服務平台，屆時將協助發放優惠。



▼2023年6月29日 「開心購物節」啟動禮▼



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謝邱安儀籲市民開心購物︰好似開心購物兔咁

香港零售管理協會主席謝邱安儀致辭時表示，今年為協會成立的第40周年，亦是香港踏入疫後復蘇的新里程，因此決定舉辦開心購物節，向市民及旅客派發價值15億元的禮品，希望能凝聚業界的力量，為社會注入開心正能量，並配合政府「開心香港」及「你好香港」的活動。「未來兩個月裡面，大家可以好似呢隻開心購物兔咁，喺大約6,000間參與計劃嘅商戶開心購物。」

謝邱安儀又指，觀察到市民及旅客消費模式出現變化，愈來愈重視購物體驗，喜愛在社交媒體分享個人體驗。她期望業界可在開心購物節後，繼續提供具創意及獨特性的個人化體驗，重塑本港購物天堂的美譽。

旅客消費力減弱 較疫情前低一至兩成

謝邱安儀亦指，旅客重訪香港的速度不如預期，僅回復疫情前的約五成，至於旅客的消費力亦減弱，相比疫情前低一至兩成，估計與他們來港目的轉變有關，例如演唱會及深度旅遊等，因此持審慎樂觀的態度，未來的走勢則有待觀察。

開心購物節的優惠券，主要經網上及電子支付平台派發。謝邱安儀認為，電子支付已是發展大趨勢，政府近年派發消費券，更加速其普及化。她表示，明白市民改用電子支付需要學習，因此鼓勵商戶以數碼科技兌換優惠，一同與時並進。

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陳茂波︰出口業面對挑戰 期望零售與旅遊業支撐本港經濟

財政司司長陳茂波在啟動禮則他表示，今年4月及5月份，有近290萬人次旅客訪港，恢復至疫情前的逾五成，零售銷貨值及餐飲業，亦回復至疫情前的近九成。他估計，隨著運載力不斷恢復，下半年陸續有盛事舉行，相信旅客訪港數字不斷增加，為業界帶來更多發展機會。

陳茂波又指，本港「三頭馬車」之一的出口業仍面對挑戰，今年下跌10%以上，雖然固定資產投資則受惠於疫情受控及全面開關，商界投資有所增加，惟帶來的經濟效益，仍需要等待一段時間，因此他期望零售與旅遊業能支撐本港經濟。

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本港每人平均有兩個電子帳戶

陳茂波又指，接下來本港將舉行旅發局主辦的「樂聚維港」，而海洋公園、數碼港及科學園亦有不同活動，相信今年暑假將變得熱鬧及開心。他並指，經過幾輪消費券派發，新增電子帳戶已達1,200萬，即每人平均有兩個帳戶，商戶新增登記亦超過20萬，認為電子支付在小店及街市的普及度增加。

「7月16號第二期消費券喇，希望大家幫下手。用消費券又用零售管理協會嘅各項優惠，買多啲嘢，幫我哋一齊拉動經濟！」

《香港01》行政總裁蘇曉婷，目前《香港01》每個月全球瀏覽量超過14億。（盧翊銘攝）

《香港01》行政總裁蘇曉婷︰通過60條內容頻道推優惠券

《香港01》行政總裁蘇曉婷表示，對《香港01》成為開心購物節的指定生活平台感到高興。她指，由於參加商戶相當多元化，會通過旗下逾60條內容頻道，以不同角度推廣優惠券，用戶可透過APP免費下載優惠券。《香港01》更特地成立活動專頁，讓用戶通過小遊戲，登記參與體驗式禮遇，相關得獎名單及細節，亦將在專頁公布。

蘇曉婷指，《香港01》的用戶涉及香港以外華人，可對外推廣開心購物節，「《香港01》作為網絡華文媒體，𠵱家我哋每個月全球瀏覽量係超過14億。至於不重覆嘅用戶量，全球我哋每個月係突破1,750萬，以年度計算，不重覆用戶量全年係超過一億……可以話全球識得中文嘅華人，其實都可以target得到。」

開心購物節合作夥伴亦包括消費券派發平台AlipayHK，螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，將透過APP內的「品牌Channel」數碼營銷方案，同時內地支付寶超過10億用戶同樣可使用優惠，她期望兩地的用戶可透過開心購物節「買得爽」。

▼「開心購物節」六大體驗式遊戲一覽▼

