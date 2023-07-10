獲擢升樞機主教　周守仁：多了一份責任感、繼續服務香港

天主教香港教區主教周守仁獲教宗方濟各擢升為樞機，成為香港教區第四位樞機。周守仁今早（10）表示，昨晚才得悉有關消息，感覺多了一份責任感及新使命，形容是上主藉著教宗委派的新使命。他又指，留待敎宗決定有否特別工作委派，但他仍是香港教區主教，會繼續在香港服務。



他將與另外20名新擢升的樞機，於9月30日到梵蒂岡出席擢升儀式。



周守仁說已獲榮休主教湯漢樞機恭賀，但未有機會見到另一位榮休主教陳日君樞機。被問到會否繼續期望政府寛宏處理反修例被捕者，周守仁期望給予年青人多點希望，尤其曾經犯事的人都能有前途。他希望香港社會能有多一些修和，讓香港人有機會休息及平靜下來，但需要很多方面配合。

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