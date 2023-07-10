港台協作「未來科學大獎」節目　李鎮強倡收回傳媒地址予港台營運

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（10日）討論港台工作及最新發展。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港台過去幾年作出了重大改革，現正落實約章內訂明的公共目的及使命，尤其在加強市民認識「一國兩制」及在港的實施情況， 以加深市民對社會及國家的認識。廣播處長張國財又透露，國家科學研究獎項「未來科學大獎」將於今年10月在港舉行，屆時將由港台負責製作相關節目。



勞聯林振昇表示，港台公務員編制約730人，但實際人手不足600人，與其他部門相比空缺率高，關注港台有無加強招聘。自由黨李鎮強更建議當局提供「將軍澳一啲收返嚟嘅傳媒地址」予港台運作發展。



委員會主席、選委界何君堯形容港台和政府新聞處，「一個是靈魂，一個是軀體」，關注如何將兩者資源協調使用。丘應樺表示，港台過去幾年作出重大改變，正本清源，重新貫徹履行政府部門及公共廣播機構的責任。他又指，港台完成於2021年2月公布的港台管治及檢討報告中，有關編輯管理、投訴的處理，以至工作人員管理等改善建議。

有意到內地大學招聘傳理系畢業港人

林振昇留意到，港台公務員編制約730人，但實際人手不足600人，人手空缺比率較高，關注港台將如何招聘人手，吸引更多年輕人加入港台。廣播處處長張國財表示，港台公務員職位現有20%空缺，已展開幾輪招聘，包括招聘156個全職非公務員合約僱員，並透過經貿辦到有香港學生留學的地方進行宣傳工作，他續指該台有意到較多香港學生就讀傳理系的內地大學招聘。

李鎮強建議政府提供「如將軍澳一啲收返嚟嘅傳媒地址」給港台。圖為將軍澳《蘋果日報》廠房。（資料圖片/羅君豪攝）

李建議政府建築物外牆播習主席講話訊息

另外，李鎮強形容港台「馬兒都要吃草」，建議政府提供更多土地予港台運作發展，如提供「如將軍澳一啲收返嚟嘅傳媒地址」給港台。他又指，港台責無旁貸要幫政府說好香港故事，建議處方在微信、微博發放宣傳影片，「例如好簡單，上個星期六灣仔海濱活動，無乜人知，港台其實又會唔會有啲，未必喺電視到播，可能喺小程式到播，起碼喺推送上面，話返畀人知香港嘅活動。」他又建議港台在政府建築物外牆上播放影片：「播返一啲新聞片段，甚至我哋一啲重要……習大……習主席或者其他國家嘅重要講話嘅訊息。」