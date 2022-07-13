申訴公署上年度接五千宗投訴　房屋署再度封王　香港電台投訴銳減

申訴專員趙慧賢今日（13日）發表二○二一／二二年度申訴專員年報，申訴專員公署在報告年度內接獲4,934宗投訴及8,851宗查詢，撇除140宗主題同類投訴後，一般投訴有4,794宗，較再之前的年度略增。

連同由之前年度轉入的投訴，公署完成處理5,032宗個案，當中2,739宗已跟進及終結，其中206宗、即7.5%與新冠疫情有關，主要涉及的問題包括補貼的審批、檢疫安排和文件，以及公共服務暫停等。公署又對92宗投訴個案進行全面調查，有 17.4%及20.7%結論是成立或部份成立。

在4,934宗投訴中，房屋署再列被「投訴王」，涉618宗，排第二是食物環境衞生署，有532宗，第三位是運輸署。

至於前廣播處長李百全去年3月空降上任以後，香港電台即有內部改革，更曾獲立法會議員大讚撥亂反正，申訴專員年報投訴數字亦反映，上年度僅有10宗投訴涉及港台，比之前年度逾200宗大幅減少。



申訴專員趙慧賢7月13日發表二○二一／二二年度申訴專員年報。（資料圖片/盧翊銘攝）

一般投訴共4,794宗 升2.8%

報告年度內，公署接獲共4,934宗投訴及8,851宗查詢，撇除140宗同類主題投訴後，接獲的一般投訴共4,794宗，較上一年度的4,660宗（上一年度接獲29,814宗投訴、25,155宗屬同類主題投訴）增加約2.8%。

7.5%已跟進投訴與疫情有關 涉補貼審批及檢疫安排

連同轉入的投訴，公署年度內完成處理共5,032宗投訴個案，當中2,739宗已跟進並終結，其餘2,293宗經評審後已經終結，包括投訴缺乏充分理據的1,171宗、即51.1%，或受公署職權範圍所限的1,122宗。在已跟進並終結的2,739宗個案中，有206宗與新冠疫情有關，主要涉及的問題包括補貼的審批、檢疫安排和文件，以及公共服務暫停等。

合共提出139項建議 只有一項不獲接納

此外，申訴專員公署在年度內完成八項主動調查，連同已完成的全面調查，合共提出139項建議，而截至六月三十日，有共132項建議（佔95%）已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘的建議（佔5%）有六項尚在考慮中，只有一項不獲接納。趙慧賢表示，公署不斷調整運作模式以適應疫情下新常態，並已提升資訊科技系統，以減低特別工作安排對運作效能影響。

房屋署再成被「投訴王」 食環署、運輸署分列二、三

在4,934宗投訴中，房屋署再成被「投訴王」，涉618宗，排第二是食物環境衞生署，有532宗，第三位是運輸署，有248宗，地政總署及屋宇署分列四、五。

香港電台、醫管局被投訴數字齊跌 涉港台投訴僅10宗

至於在二○二0／二一年度有204宗投訴的香港電台，此年度僅有10宗個案，大減95%。另一常在被投訴風眼位的醫院管理局，申訴專員公署接獲的投訴亦由195宗減至154宗。