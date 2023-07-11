立法會與駐港領事辦交流酒會　梁君彥：乖過議員　日本總領事缺席

立法會今日（11日）傍晚5時舉行駐港總領事及名譽領事交流酒會。立法會主席梁君彥會後向傳媒表示，酒會較宴會更輕鬆，議員和領事都可以四周走動聊天，又指相隔4年再辦酒會見到不少新面孔，認為眾領事都十分親切，形容「乖過啲議員，佢哋都無問題問。」



另外，經民聯立法會議員陸瀚民於會上與美國駐港總領事梅儒瑞交談數分鐘，並表示期望梅儒瑞多向美國企業宣傳香港經濟環境已轉好，他指梅儒瑞以普通話回應：「有麝自然香」。



立法會今日邀請了各國駐港總領事及名譽領事到立法會舉行酒會。梁君彥先帶一行人參觀立法會，其後再到宴會廳與一眾議員見面。酒會開始前，梁君彥以英文致辭，回顧香港自2019年社會事件，到疫情後的重新起步，他引述國家主席習近平指「一國兩制」是一個良好的制度，將會長遠地運作下去，期望各國繼續支持香港發展。

邀請美企來港 梅儒瑞普通話說：有麝自然香

美國與中方關係僵持不下，美方更制裁香港數名官員。陸瀚民被問到有否與梅儒瑞提出暫停制裁，或詢問特首李家超能否出席APEC等時，陸笑言：「咁高層次，今次都係禮貌性交談啦。」他續指，向美方轉達工商界意見，重申香港經濟已轉好，建議美方多向美國企業宣傳香港的優勢等，邀請更多美國企業來港發展，梅儒瑞表示認同，更以普通話說：「有麝自然香」。

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日本總領事沒出席 陳穎欣轉向韓領事表達核廢水意見

眾議員關注日本排放核廢水議題，不過日本駐港總領事岡田健一今早與行會召集人葉劉淑儀會面後，卻未有出席立法會酒會。一向反對日本排放福島核廢水的工聯會立法會議員陳穎欣表示，日本要正視問題，雖然未能親身向日方表達意見，但她也轉向韓國駐港總領事交流意見，詢問對方會否聯手抵制日本。不過陳穎欣引述韓方代表指有難處，韓國不同政黨也有不同意見。

梁君彥會後與傳媒閒談，被問到岡田健一未有出席酒會的原因，梁君彥表示不清楚，但強調所有領事都有邀請，「我係主人，佢哋係賓客，大家飲住cocktail短短傾幾句。」