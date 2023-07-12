辦創科政策實習研究產業發展　邱達根：香港要「造血」培養人才

由7月初至8月底，8名來自北京清華大學、香港中文大學及香港城市大學的大學生到立法會議員黃錦輝、邱達根的立法會辦事處，參與「創科政策研究 署期寶習計劃」，熟習立法會程序，了解人工智能（AI）監管及電子遊戲產業政策。研究人工智能監管的李同學指，立法監管有助各行業善用人工智能，又表示未來仍會留在香港發展。



黃錦輝指，發展創新科技單在「下面」做是不足的，亦要在頂層做，希望給予學生機會學習政策。邱達根亦表示，香港十分需要人才，需要「造血」，要人才更早階段來港發展。



了解人工智能及電子遊戲產業政策

就讀城大的李同學認為，人工智能發展迅速，對提升工作效率是有目共睹，立法監管人工智能的運用有助各行業善用人工智能，將可造福人群。他又指，計劃令他接觸到課堂上未能參閱的文件，了解立法會程序及工作。對於未來在香港發展，他直言，「Why not？（為何不可？）」，又指香港有一個很好的發展空間。

同樣就讀城大的張同學則期望能在實習中結識志同道合的人，一起探討如何推動電子遊戲產業發展，將來能對本港經濟帶來好的影響。

就讀中大的鄭同學表示，就算現時正就讀法律系，未來亦想在電子遊戲產業政策方面發展，認為香港有着巨大的發展潛力。

社會關注人工智能問題三大問題

黃錦輝指，發展創新科技「單係下面做唔夠，要頂層做」，要給予學生機會學習，助產業發展，又希望同學可為之後《施政報告》的諮詢提供意見。他補充，未來亦會舉行暑期實習計劃，但資源有限，不會開放多於10個名額。

邱達根又表示，香港非常需要人才，要從大學「造血」，讓各地人才更早階段到港培訓。他表示，社會十分關注人工智能三大問題：道德 、私隱、內容產權等，相信新科技會有所突破。