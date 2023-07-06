出席世界人工智能大會　陳茂波：發展Web3.0、前提不能損金融體系

正在上海訪問的財政司司長陳茂波，今日（6日）下午出席2023世界人工智能大會，在產業發展全體會議發表講話，指香港會推進Web3.0發展，前提是做好投資者保護，不能被利用作洗黑錢等非法用途，不能損害到金融體系的穩定。



陳茂波指，人工智能是人類必須擁抱的大趨勢，又以香港發展第三代互聯網(Web3.0)作例子，指Web 3.0使用區塊鏈技術，打破原本數據和信息由特定互聯網平台掌控，改為由建設者及用戶共同擁有而去中心化，解決不少金融、交易、商業運作，以至生活上的難點和痛點，並降低成本、提高效率。

不過，他亦指出近年海外有交易平台倒閉，引起監管機構和民眾關注，問題在於沒有妥善監管，令經營管理亂。但底層的區塊鏈技術是好技術，必須擁抱。所以，香港決定要把握機遇，推進Web3.0發展，前提是做好投資者保護，不能被利用作洗黑錢等非法用途，不能損害到金融體系的穩定。

特區政府5年前撥出100億港元成立創新香港研發平台，陳茂波指今年為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，再撥出30億元推動相關建設。他指本屆政府非常積極引進創科企業和人才到港發展，其中研發人工智能相關企業和人才是重點吸引的對象。

他續說，香港籌融資平台既深且廣，3月推出廣受市場支持的特專科技公司上市機制，為國內外從事雲端服務、人工智能等特專科技公司，帶來多一個便利融資渠道。而粵港澳大灣區建設是國家重要發展戰略之一，「深圳-香港-廣州」科技集群連續3年排名全球第2位，為人工智能研發和應用提供強大技術支撐；區內其他幾個城市強大的先進製造能力，協同互補，構成人工智能從研發到工業應用的完整產業鏈。加上香港的金融優勢，大灣區猶如把美國紐約灣區和三藩市灣區的優勢聯合起來，可貢獻國家的高質量發展。

陳茂波強調，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，特區政府正積極加快創新科技產業發展。