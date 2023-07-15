立法會今起考察福建　周浩鼎：可見中國發展的決心

立法會代表團今日 （15日）起程前往福建，展開為期5天考察行程，地點包括福州及廈門。有出席的議員指，今天的福州已具備不少現代產業，可見中國發展的決心，及具備長遠的眼光。



立法會主席梁君彥率領立法會議員到福建考察，一行34人早上乘坐飛機前往福州，抵達後先與福建省台港澳辦餐敘，之後前往福州新區考察，其中參觀了濱海新城規劃館。

民建聯立法會議員周浩鼎在社交平台上提到，90年代當年的國家主席習近平在福州擔任書記，制定了福州「3820」計劃，為福州制定了3年、8年、20年經濟社會發展的目標。當年的習近平已經為當地謀劃閔江口金三角經濟圈，海上福州等概念，開始把福州有效地發展起來。

他指今天的福州，已具備不少現代產業，包括福建雲計算數據中心及生產新材料，年收入可達600億元的企業。當年的「3820」規劃，是跨越20年的，是長期堅持的，才有今天的成果，「可見中國發展的決心，及具備長遠的眼光。」他指今天的行程中，亦到訪閔港合作諮詢委員會辦公室，兩名全國人大常委譚耀宗和李慧琼也先後在福建，為閔港合作加持。

陳家珮：期待能夠把考察成果帶回立法會

新民黨立法會議員陳家珮在社交平台上指，考察的行程非常緊湊，先後會到訪被視為海上絲綢之路的門戶的福州和作為福建貿易及航運中心的廈門，亦會參觀當地的歷史文化、金融貿易、航運物流、創新科技、通訊、世界遺產項目、文化保育及旅遊等多個重點設施和項目，期待能夠把考察成果帶回立法會，並向政府反映意見推進港閩兩地交流協作，助力香港融入國家發展大局。